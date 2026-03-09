Gas Sales Piacenza cede al tie break, Gara 1 è di Modena! Simon: “Chiedo scusa al pubblico per il gesto che ho fatto in campo”

Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto va a Modena che in rimonta ha superato dopo oltre due ore di gioco al tie break Gas Sales Piacenza. Avanti di due set i biancorossi hanno subito la rimonta di una Valsa Group Modena spinta dal suo pubblico e in grado di iniziare a mettere in difficoltà la ricezione piacentina.

Non sono bastati i 22 punti di Mandiraci a portare a casa una partita che ad un certo punto sembrava che Piacenza la potesse portare a casa. Adesso Gara 2 è in programma al PalabancaSport sabato 14 marzo con inizio alle ore 18.00

Le parole di coach Boninfante

“Giocare a Modena non è certo facile, ci siamo costruiti un buon vantaggio vincendo i primi due set ma quando Modena ha iniziato a battere bene siamo andati sotto. Questa partita può essere una bella lezione, al tie break abbiamo avuto le nostre occasioni ma non le abbiamo sfruttate al meglio, ne abbiamo perso troppi di tie break in questa stagione, dobbiamo migliorare a gestire certe situazioni”.

Le parole di Simon

“Ha vinto Modena con merito, alla fine ha giocato meglio di noi. Ma sappiamo anche noi giocare a pallavolo, questa serie sarà molto lunga. Ho chiesto scusa la pubblico alla fine perché il gesto che ho fatto in campo ad inizio del quinto set non è stato bello, è la prima volta che mi capita e chiedo scusa”.

Valsa Group Modena – Gas Sales Piacenza 3-2

(23-25, 22-25, 25-20, 25-16, 17-15)

Valsa Group Modena: Davyskiba 14, Mati 8, Buchegger 16, Porro L. 20, Sanguinetti 12, Tizi-Oualou 6, Perry (L), Bento, Massari, Giraudo, Anzani, Ikhbayri. Ne: Federici (L), Tauletta. All. Giuliani.

Gas Sales Piacenza: Gutierrez 17, Simon 10, Porro P. 1, Mandiraci 22, Comparoni 4, Leon, Pace (L), Andringa, Seddik. Ne: Travica, Bergmann, Iyegbekedo, Loreti (L). All. Boninfante.

