La polizia locale trova un’auto rubata abbandonata a Borghetto, indagini in corso

Nasce dalla segnalazione di un residente a Borghetto, l’intervento che sempre nei giorni scorsi ha portato una pattuglia della Polizia Locale nella frazione, per le verifiche su un’auto che il cittadino considerava sospetta. Il veicolo era effettivamente stato rubato pochi giorni prima a Villanova, come è emerso dalla denuncia di furto del proprietario che, contattato dal Comando, è potuto tornare in possesso del proprio mezzo, ringraziando sia gli operatori della Polizia Locale che l’autore della segnalazione per l’attenzione.

