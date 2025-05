Faccia a faccia con un’intrusa, 90enne la mette in fuga dall’appartamento a suon di ciabattate

Nel corso di un pattugliamento a piedi nella zona di via Roma, nell’ambito delle consuete attività di presidio, gli agenti della Polizia Locale in servizio nei giorni scorsi sono stati attirati dalle urla inequivocabili di una donna anziana, provenienti da un appartamento: “Al ladro! Al ladro!”. Prontamente raggiunta l’abitazione, hanno scoperto che la cittadina, 90enne, aveva appena messo in fuga, a suon di grida e ciabattate, un’intrusa cui si era trovata di fronte in casa propria.

Nonostante il tempestivo intervento, non è stato possibile individuare la malintenzionata, ormai dileguatasi senza però riuscire, fortunatamente, a portare via nulla. La Polizia Locale ha avviato comunque subito gli accertamenti del caso, non prima di aver rassicurato e tranquillizzato la signora che li ha salutati definendoli “ufficiali gentiluomini”.