Auto rubata e furto in un supermercato, interventi della polizia locale

Nell’ambito della quotidiana attività di presidio del territorio, la Polizia Locale di Piacenza ha recuperato, nel pomeriggio di mercoledì 14 luglio, un’autovettura oggetto di furto.

L’intervento

L’intervento si è svolto in via Emilia Pavese, dove una pattuglia è giunta per la segnalazione di un veicolo in divieto di sosta che intralciava la circolazione. Notati, sul mezzo, segni evidenti di danni compatibili con un incidente, gli agenti hanno effettuato ulteriori controlli, durante le quali si è avvicinato loro un cittadino riferendo che anche lui stava cercando quella stessa auto, che era stata rubata il giorno prima a un suo familiare nel parcheggio della stazione ferroviaria in viale Sant’Ambrogio.

Accertato che il veicolo era stato effettivamente oggetto di furto, si è proceduto con la restituzione ai legittimi proprietari al termine delle verifiche di rito. Presumibilmente, l’auto è stata abbandonata perché rimasta senza carburante: sono tuttora in corso le indagini per individuare i responsabili del furto.

Furto in un supermercato

E’ invece un supermercato di via Calciati, lo scenario di un’altra richiesta giunta alla Centrale Operativa di via Rogerio nei giorni scorsi, quando un addetto alla vigilanza aveva fermato un uomo sorpreso, all’uscita, dopo aver occultato all’interno dei pantaloni due confezioni di carne, oltrepassando le casse senza pagare.

Il responsabile della sicurezza, insospettito dal suo comportamento, lo aveva seguito invitandolo a mostrare la merce nascosta, che l’uomo – un cittadino di nazionalità marocchina – ha riconsegnato per la restituzione al punto vendita. Il direttore del supermercato ha sporto querela, di qui la denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di furto. Sono ancora in corso gli accertamenti di rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, che proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

“Entrambi gli episodi – sottolineano dal Comando – confermano l’importanza di una costante presenza delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio, sia per garantire un tempestivo intervento a tutela dei cittadini, sia per assicurare un presidio efficace delle diverse aree della città. Un’attività che viene ulteriormente intensificata durante il periodo estivo, quando i servizi di controllo sono rafforzati per offrire maggiore sicurezza a residenti, commercianti e visitatori, contribuendo concretamente alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy