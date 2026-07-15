Un altro 2006 per il Fiorenzuola di Araldi: ecco il difensore Davide Izzo

U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Davide Izzo, difensore esterno destro classe 2006, proveniente dal Sangiuliano City.

Nato a Sordio il 15 luglio 2006, Izzo è un laterale destro di 180 centimetri che abbina forza fisica, velocità e una spiccata propensione alla fase offensiva. La sua duttilità gli consente di ricoprire sia il ruolo di terzino sia quello di esterno a tutta fascia.

Cresciuto nel settore giovanile del Fanfulla, ha esordito in Serie D ad appena 17 anni. Nella stagione 2023/24 ha totalizzato 18 presenze, di cui nove da titolare, mettendo a segno anche la sua prima rete nella categoria sul campo del Mezzolara.

Nel campionato successivo ha compiuto un ulteriore salto di qualità, confermandosi tra i giovani più interessanti della Serie D. Ha infatti collezionato 34 presenze, 33 delle quali da titolare, trovando ancora la via del gol. Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione con la Rappresentativa Serie D per il Torneo di Viareggio.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Sangiuliano City, proseguendo il proprio percorso di crescita e maturando ulteriore esperienza nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

Giovane, dinamico e già abituato ai ritmi della categoria, Davide Izzo approda a Fiorenzuola per mettere a disposizione della squadra corsa, intensità e qualità sulla corsia destra.

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