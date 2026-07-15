Si avvicina a una donna per chiedere informazioni poi le strappa la collanina, rapina a Rivergaro

Rapina ai danni di una donna di 60 anni nel pomeriggio del 14 luglio a Rivergaro. La vittima stava rientrando nella propria abitazione quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che, con la scusa di chiedere alcune informazioni, ha attirato la sua attenzione.
All’improvviso, l’uomo le ha strappato dal collo una collanina d’oro, per poi darsi alla fuga.
Secondo una prima ricostruzione, il malvivente è salito a bordo di un’auto che lo attendeva poco distante. Al volante vi era una donna con la quale si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.
La vittima ha lanciato l’allarme. Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di risalire ai responsabili anche attraverso eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.