Motonauti piacentiniscatenati a Jedovnice

Giuseppe e Gabriele Rossi, padre e figlio, e Max Cremona sugli altari dopo la prima giornata di gare a Jedovnice. Inizia alla grande, quindi, la stagione motonautica per i nostri beniamini.

F500 – Giuseppe Rossi perde la capsula durante la pole position e parte ultimo. Ma le doti del nostro Giuseppone lo portano ad una rimonta mozzafiato che vale il secondo posto nella prima manche alle spalle di un irraggiungibile Marcin Zielinski.

F250 – Pole e prima prova nel segno di Max Cremona che non finisce più di stupire. Alle sue spalle Nikola Todorov e l’americano Nydal. Buon quinto Alex Cremona mentre deludono i due estoni, Jonas Lember e Mareek Peeba.

F125 – Lo avevamo scritto che Gabriele Rossi non poteva che crescere. Ebbene: pole e prima manche perfetta per il figlio d’arte che ha staccato Luca Finotti (terzo) e Andrea Ongari (quarto). Bene in corsa anche Nicolò Darai (secondo) e Simona Fittavolini

Il maltempo è stato clemente: spiovicchiava ma soprattutto non c’era vento. Per cui tutto è filato liscio. Domani giornata finale, una giornata che sembra tingersi dei colori piacentini.

Roberto Lambri

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