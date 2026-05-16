Motonauti piacentiniscatenati a Jedovnice

Giuseppe e Gabriele Rossi, padre e figlio, e Max Cremona sugli altari dopo la prima giornata di gare a Jedovnice. Inizia alla grande, quindi, la stagione motonautica per i nostri beniamini.
F500 – Giuseppe Rossi perde la capsula durante la pole position e parte ultimo. Ma le doti del nostro Giuseppone lo portano ad una rimonta mozzafiato che vale il secondo posto nella prima manche alle spalle di un irraggiungibile Marcin Zielinski.
F250 – Pole e prima prova nel segno di Max Cremona che non finisce più di stupire. Alle sue spalle Nikola Todorov e l’americano Nydal. Buon quinto Alex Cremona mentre deludono i due estoni, Jonas Lember e Mareek Peeba.
F125 – Lo avevamo scritto che Gabriele Rossi non poteva che crescere. Ebbene: pole e prima manche perfetta per il figlio d’arte che ha staccato Luca Finotti (terzo) e Andrea Ongari (quarto). Bene in corsa anche Nicolò Darai (secondo) e Simona Fittavolini
Il maltempo è stato clemente: spiovicchiava ma soprattutto non c’era vento. Per cui tutto è filato liscio. Domani giornata finale, una giornata che sembra tingersi dei colori piacentini.
Roberto Lambri