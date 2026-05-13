I Venerdì Piacentini tornano ad animare la città, dal 19 giugno un ricco programma per accendere l’estate

Piacenza si prepara ad accendere nuovamente il proprio cuore. Cinque venerdì consecutivi, dal 19 giugno al 17 luglio 2026, trasformeranno ancora una volta il centro storico in uno dei più grandi palcoscenici urbani d’Italia. Tornano infatti i Venerdì Piacentini, il festival ideato e coordinato da Blacklemon che da quindici anni rappresenta molto più di una manifestazione estiva: un progetto di marketing territoriale, un fenomeno culturale, un motore economico e una delle più potenti operazioni di valorizzazione urbana mai realizzate sul territorio piacentino.

Le date dell’edizione 2026 sono ora ufficiali. Il festival si svolgerà nelle serate di venerdì 19 giugno, 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio e 17 luglio, confermando uno degli elementi identitari del format: i Venerdì Piacentini si tengono tradizionalmente negli ultimi due venerdì di giugno e nei primi tre venerdì di luglio, creando un appuntamento fisso che negli anni ha costruito un forte senso di attesa e fidelizzazione nel pubblico proveniente da tutto il Nord Italia.

Dietro le luci, i concerti, gli spettacoli e le piazze gremite, esiste infatti una visione molto più ampia. I Venerdì Piacentini non sono semplicemente “la festa in centro”. Sono un sofisticato ecosistema di comunicazione territoriale che in quindici anni ha saputo trasformare Piacenza in un brand culturale riconoscibile. Un modello che oggi viene osservato anche fuori regione e persino all’estero.

Un successo crescente, anno dopo anno

Nato nel 2011 dall’intuizione di Blacklemon, il festival ha raccolto e reinventato l’esperienza storica dei “Venerdì Aperti”, trasformandola in un format contemporaneo capace di coniugare intrattenimento, cultura, commercio, turismo e identità urbana. In un momento storico segnato dalla crisi economica e dal progressivo svuotamento dei centri storici, il progetto scelse una strada radicalmente diversa: investire sulla città, raccontarla, renderla esperienza, trasformarla in destinazione turistica e culturale.

Da allora i numeri raccontano una crescita impressionante. Quasi 300.000 presenze complessive nei cinque weekend del festival. Picchi fino a 58.000 persone in una sola serata. Un indotto economico stimato vicino ai 10 milioni di euro per il commercio locale. Oltre 4,6 milioni di persone raggiunte online attraverso social network, media digitali e piattaforme di comunicazione. Più di 200 eventi gratuiti ad edizione. Oltre 300 negozi aperti fino a mezzanotte. Migliaia di artisti coinvolti (in larga parte piacentini) nel corso degli anni.

Il nome di Piacenza vola alto

Ma il dato forse più importante riguarda la capacità del festival di incidere concretamente sulla percezione della città. I Venerdì Piacentini hanno contribuito a modificare il racconto pubblico di Piacenza, portandola all’interno delle grandi conversazioni mediatiche nazionali legate al turismo, alla cultura e agli eventi urbani. Testate di Milano, Brescia, Parma, Cremona, Rimini e numerosi media regionali e nazionali hanno raccontato negli anni il festival come uno dei modelli più interessanti di rigenerazione urbana attraverso la cultura.

Negli ultimi anni il festival ha sviluppato una copertura mediatica estremamente ampia e trasversale. Quotidiani online, televisioni, radio, piattaforme turistiche e magazine culturali hanno contribuito a trasformare i Venerdì Piacentini in un caso di studio comunicativo capace di superare i tradizionali confini dell’informazione locale. Tra i passaggi più significativi va ricordato lo speciale televisivo dedicato alla manifestazione all’interno del TG del Turismo di Canale Italia, condotto da Patrizio Roversi e Syusy Blady, i celebri “Turisti per Caso”, che hanno raccontato il festival come esempio virtuoso di valorizzazione urbana e territoriale.

L’attenzione della stampa estera

Molto rilevante è stata anche l’attenzione della stampa estera. La testata rumena Impact ha dedicato un approfondimento non soltanto all’evento, ma al modello culturale e organizzativo dei Venerdì Piacentini, analizzandone la filosofia, il ruolo sociale e la capacità di coniugare intrattenimento popolare, valorizzazione del centro storico, sicurezza, cultura diffusa, turismo e partecipazione collettiva. Un segnale importante, perché dimostra come il festival inizi a essere osservato anche fuori dai confini italiani come possibile modello urbano contemporaneo.

La forza del progetto risiede anche nella sua capacità di mettere in relazione soggetti molto diversi tra loro: istituzioni, imprese, sponsor, associazioni culturali, commercianti, artisti e cittadini. Anche per l’edizione 2026, la domanda di collaborazione con il Comune di Piacenza, necessaria per l’utilizzo degli spazi pubblici e per l’organizzazione della manifestazione, è stata presentata dall’associazione Vita in Centro, presieduta da Gianluca Brugnoli e che vede tra i membri più attivi anche Antonio Resmini, da anni impegnati nel sostenere il progetto e la valorizzazione del centro storico cittadino.

Le positive ricadute economiche sul territorio

Una dimensione centrale resta naturalmente quella economica. I Venerdì Piacentini sono oggi uno dei più importanti strumenti di promozione territoriale del brand “Piacenza”. I commercianti, i pubblici esercizi, i ristoranti e l’intero comparto dell’accoglienza registrano ogni anno risultati straordinari durante le serate del festival. Molte attività parlano apertamente di record di incassi, nuovi clienti e turismo proveniente da fuori provincia e dall’estero.

Tutto questo avviene attraverso un modello praticamente unico in Italia: il festival non riceve contributi pubblici strutturali e non richiede quote di partecipazione ai commercianti del centro storico. La manifestazione vive grazie al sostegno di partner, sponsor ed espositori privati che negli anni hanno scelto di investire in un progetto capace di produrre ritorni concreti in termini di immagine, visibilità e posizionamento.

Il ruolo di Blacklemon

Ed è proprio qui che emerge il ruolo di Blacklemon. Dietro l’apparente spontaneità della festa esiste infatti una regia professionale costruita attraverso anni di pianificazione strategica, comunicazione integrata, gestione dell’identità visiva, promozione digitale, relazioni con i media e progettazione territoriale. Un know-how sviluppato nel tempo che costituisce parte integrante del valore del festival.

Per questa ragione Blacklemon tutela formalmente il marchio, il format, l’identità comunicativa e il know-how strategico dei Venerdì Piacentini come proprietà intellettuale registrata. Non soltanto per difendere il valore costruito in quindici anni di lavoro, ma anche per garantire continuità progettuale, qualità organizzativa e coerenza dell’evento nel tempo. I marchi “Venerdì Piacentini®” e “Blacklemon®” risultano infatti registrati, mentre il format e l’impianto strategico della manifestazione rappresentano una IP sviluppata e coordinata dall’agenzia piacentina.

La partecipazione di Radio Sound

L’edizione 2026 proporrà ancora una volta almeno 200 eventi gratuiti distribuiti nel centro storico, con il ritorno di alcuni degli appuntamenti più amati dal pubblico. Tornerà il grande Wrestling, che quest’anno farà il proprio esordio per la prima volta nella prestigiosa cornice di piazza Cavalli. Confermato anche il Gran Galà del Pattinaggio Artistico, capace negli anni di richiamare migliaia di spettatori, così come il celebre quiz show di Radio Sound, diventato uno degli appuntamenti più partecipati e trasversali del festival.

Non mancheranno iniziative curiose, come i combattimenti sportivi in armatura medievale (quest’anno anche a gruppi, con vere e proprie battaglie) e occasioni speciali per scoprire Piacenza, i suoi segreti, la magia di certi luoghi che non sempre risultano accessibili. Accanto a questi eventi torneranno concerti, spettacoli, street food, performance artistiche, iniziative culturali, attività sportive, musei aperti, installazioni e intrattenimento diffuso lungo tutto il centro storico.

L’obiettivo dichiarato dell’edizione 2026 è continuare a far crescere il valore culturale, turistico ed economico del festival, rafforzando ancora di più il posizionamento di Piacenza come città viva, attrattiva e contemporanea. Una città capace di sorprendere chi arriva da fuori e di riscoprirsi ogni estate attraverso le proprie piazze, le proprie energie creative e la propria comunità.

Per cinque venerdì consecutivi Piacenza tornerà dunque a diventare un’esperienza collettiva. Un luogo da vivere a piedi, tra concerti, arte, sapori, luci e incontri. Un grande racconto urbano che ogni anno continua a crescere.

Perché i Venerdì Piacentini non sono soltanto un festival. Sono il momento in cui Piacenza mostra al mondo la propria anima.

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