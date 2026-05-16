Il Po esonda, scatta la macchina dei soccorsi: la grande esercitazione della protezione civile – AUDIO, VIDEO e FOTO

Esercitazione della protezione civile in via Nino Bixio nei pressi del Po. Per il Comune di Piacenza erano presenti il sindaco Katia Tarasconi, la dirigente e il responsabile della Protezione Civile, rispettivamente Emilia Bridelli e Roberto Santacroce, la dirigente dei Lavori pubblici Roberta Gadda, il vicecomandante della Polizia locale Massimiliano Campomagnani, oltre a personale dei vari settori in questione e oltre ai volontari.

L’esercitazione consisteva nell’eseguire tutte le operazioni da mettere in campo in caso di esondazione del Grande Fiume.

Nello specifico è stata testata l’attivazione del Protocollo operativo di chiusura degli 11 varchi arginali cittadini di accesso ad aree golenali mediante paratie mobili tali da consentire una rapida messa in sicurezza della città, sottoscritto da AIPO-Agenzia interregionale per il Fiume Po, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 2° Reggimento Genio Pontieri, del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

L’attività ha coinvolto circa 100 persone e ha consentito di verificare la corretta esecuzione delle procedure operative degli Enti responsabili della chiusura dei varchi e la conformità dei materiali di sbarramento costituendo un fondamentale momento di addestramento per gli operatori di tutti i soggetti, a vario titolo, coinvolti.

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