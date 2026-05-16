Dalla prossima settimana la sperimentazione dei nuovi sensi unici in via Pagani, via Vescovi e via Pollinari

Il Comune di Piacenza annuncia l’avvio di una nuova fase di sperimentazione, con un cambio di viabilità che a partire dalla prossima settimana – condizioni meteo permettendo – interesserà le vie Pagani, Vescovi e Pollinari. Una scelta che nasce dall’intenzione di affrontare i problemi legati soprattutto alla ridotta dimensione della sede stradale, che rende il doppio senso di marcia non più compatibile con l’esigenza, indispensabile per i residenti, di spazi di sosta per le automobili.

“L’Amministrazione e gli Uffici tecnici competenti – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – hanno quindi ragionato su questo comparto urbano con l’obiettivo di adeguare progressivamente la viabilità alle attuali normative del Codice della Strada, con l’obiettivo prioritario di coniugare tre aspetti fondamentali: aumentare la sicurezza della circolazione, garantire la scorrevolezza del traffico e preservare la possibilità di parcheggiare all’interno del quartiere”.

L’avvio dei lavori di adeguamento e trasformazione della segnaletica è fissato per lunedì 18 maggio, compatibilmente con le condizioni climatiche, anche se gli interventi richiederanno alcuni giorni per il completamento. Quindi, per un periodo sperimentale di sei mesi, entreranno in vigore le seguenti modifiche:

via Pagani diventerà a senso unico con direzione consentita da via Vescovi verso strada Farnesiana e sosta consentita sul lato destro;

in via Vescovi, la circolazione sarà a senso unico da via Rigolli verso via Pagani, con possibilità di posteggiare sul lato sinistro nonché, nel tratto compreso tra il civico 11 e l’intersezione con via Pagani, anche sul lato destro. Nel tratto a fondo chiuso, invece, la sosta sarà vietata su entrambi i lati;

in via Pollinari, il senso unico consentito sarà da via Farnesiana verso via Chero, con parcheggio autorizzato sul lato destro.

“Al termine di questo periodo di prova – spiega Bongiorni – si valuterà attentamente il funzionamento dei nuovi sensi unici e, sulla base dei risultati, si procederà con una conferma definitiva del nuovo assetto o, in alternativa, con una proroga ulteriore della fase sperimentale, oppure con eventuali correzioni – anche parziali – alle modifiche adottate”. Si ricorda che è possibile reperire informazioni contattando direttamente l’Ufficio Viabilità ai numeri 0523-492289, 0523-492296 e 0523-492316, o scrivendo all’indirizzo viabilita@comune.piacenza.it. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 13, il lunedì e il giovedì anche in fascia pomeridiana, dalle 15.30 alle 17.30. Le diverse sperimentazioni in atto saranno consultabili anche sull’apposita sezione del sito web istituzionale all’indirizzo www.comune.piacenza.it/cambiamostrada .

Altre iniziative di riorganizzazione viabilistica saranno adottate nelle prossime settimane e mesi, in altri comparti prevalentemente residenziali che presentano analoghe caratteristiche.

“Il tema della viabilità cittadina è un argomento di grande interesse collettivo – conclude Bongiorni – e in comparti urbani come questi ci sono spesso segnalazioni da parte della comunità che lì vive o lavora. Altrettanto, la ridotta dimensione delle strade impone un adeguamento in virtù sia del Codice della Strada sia, più banalmente, per il crescente numero e dimensioni dei veicoli che non sono più quelli di quando i quartieri sono nati. Sappiamo bene che è sempre difficile trovare una sintesi che soddisfi tutti, ma stiamo cercando di calibrare le azioni soppesando le criticità e proponendo soluzioni il più oggettive possibili. Siamo consapevoli che quando si agisce sulle abitudini consolidate dei cittadini serve un po’ di pazienza e di collaborazione: per questo chiediamo il supporto dei residenti affinché si possano valutare insieme queste sperimentazioni e misurarne la reale efficacia”.

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