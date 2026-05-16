Karate – 14 medaglie per la Yama Arashi a Pisa

Pioggia di medaglie per la Yama Arashi al campionato nazionale “Fedika” di karate a Pisa, con oltre 450 atleti provenienti da tutta Italia. La squadra piacentina diretta dal maestro Imerio Gerevini si è messa in evidenza cogliendo brillanti risultati, a testimonianza dell’ottimo lavoro di preparazione svolto con competenza e passione dal maestro e dai suoi allievi.
“Sono molto soddisfatto – le parole del maestro Gerevini – del comportamento e delle prestazioni dei ragazzi; si stanno mettendo in luce per la buona tecnica che riescono a esprimere anche in gara, nonostante l’emozione e questo, con il tempo, li rende più sicuri di sé, cosa che ai nostri giorni è di fondamentale importanza anche nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni”.
Sette gli argenti: nel Kata piazza d’onore per Carlo Gelmini, Adam Donadio, Filippo Soresi, Leonardo Giudice e Veronica Lazovska, oltre al secondo posto nella gara a squadre (Donadio-Ndkoka), mentre il Kumite ha regalato l’argento di Romaisae Azami. Altrettanti i bronzi, tutti nel Kata con Edoardo Gega, Airin Rruga, Ikonja Stolic, Carolina Leo, Luca Albenzio, Valentina Lazar e nella gara a squadre (Elena e Valentina Lazar e Ikonja Stolic).