“Al Cheope sono stati segnalati autobus pieni e studenti lasciati a terra. La Giunta risponda a una domanda concreta: chi autorizza una corsa in più, chi la paga e che cosa cambierebbe per Piacenza con l’azienda unica regionale?”. Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, torna sul progetto con una nuova interrogazione a risposta scritta.

LA NOTA DI TAGLIAFERRI

Nella risposta all’oggetto 2200 la Giunta indicava che gli approfondimenti erano ancora in corso. Con l’accesso agli atti n. 121/2026 era stata trasmessa una prima ricognizione economica e finanziaria, ma mancava uno studio specifico sulle ricadute per il bacino piacentino.

«Con la risoluzione 2439 ho già chiesto piano industriale, tempi e coinvolgimento di Comuni e Agenzie per la mobilità. Ora la Giunta dica quali documenti ha prodotto da allora e se ha finalmente valutato l’impatto su Piacenza. Sul caso Cheope abbiamo già presentato l’interrogazione 3300 e l’accesso agli atti n. 422/2026. Servono dati su corse soppresse e sovraffollamento, e una risposta su chi può intervenire quando i posti non bastano».

Il nuovo atto chiede anche se la Regione abbia esaminato le esperienze di Toscana, Piemonte e Lombardia e quali indicazioni ne abbia tratto sulla possibilità di adeguare rapidamente le corse alle esigenze dei territori.