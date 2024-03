Baseball – Buona prova per i piccoli Unde8 del Piacenza a Bollate

A Bollate (MI) si trattava del battesimo sul campo per i piccoli Under8 del Piacenza Baseball e bisogna riconoscere che i segnali incoraggianti non sono mancati. Dopo un inverno fatto di appuntamenti indoor si è passati dal parquet alla terra rossa, in una dimensione certamente più confacente al baseball “vero”. I principianti sui quali Davide Bertonazzi e Francesca Contini stanno lavorando hanno, come sempre, mostrato grande entusiasmo preoccupandosi, e non poteva essere diversamente, più di divertirsi che non badare ai risultati. E dire che anche sotto questo profilo le cose non sono andate male con una vittoria (9-8) ed una sconfitta (7-9) contro due selezioni lombarde. Il Piacenza Baseball parteciperà da aprile al campionato emiliano ovest del quale è imminente la diramazione del calendario.

