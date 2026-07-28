Incidente mortale, 22enne si schianta in moto contro l’ambulanza della Croce Bianca. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 28 luglio lungo via Emilia Parmense, nei pressi di via Colombo.

Sul posto sono scattate immediatamente le manovre di rianimazione, poi il centauro è stato portato al Pronto Soccorso dove è deceduto al momento dell’arrivo a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto.

Presente sul luogo dell’incidente la Polizia Locale, gli agenti hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi per comprendere la dinamica di quanto accaduto.

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