Incidente mortale, 22enne si schianta in moto contro l’ambulanza della Croce Bianca

28 Luglio 2026 Redazione MC Cronaca Piacenza
mortale, 22enne si schianta in moto contro l’ambulanza
blank

Incidente mortale, 22enne si schianta in moto contro l’ambulanza della Croce Bianca. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 28 luglio lungo via Emilia Parmense, nei pressi di via Colombo.

Sul posto sono scattate immediatamente le manovre di rianimazione, poi il centauro è stato portato al Pronto Soccorso dove è deceduto al momento dell’arrivo a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto.

Presente sul luogo dell’incidente la Polizia Locale, gli agenti hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi per comprendere la dinamica di quanto accaduto. 

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover