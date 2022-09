Baseball – Il torneo regionale inizia con una sconfitta per l’U15 del Piacenza

Brutto avvio del Torneo Regionale per le giovanili del Piacenza Baseball. A dir la verità il discorso riguarda la sola U15, unica a scendere in campo nel primo turno. A Parma, sul diamante della Crocetta, i biancorossi sono incappati in una pesante sconfitta per 14-0. Già il 4-0 dopo due innings non lasciava presagire nulla di buono ma le cose sono precipitate a partire dal quarto, quando altri dieci punti hanno definitivamente aperto le porte al largo successo dei padroni di casa, favoriti nel girone.

Questi i ragazzi scesi in campo allo Stuard: Chalas, Lovattini, D’Auria, Ramirez, Riviera Mar., Gerardi, Mercedes, Mandas, Riviera Mat., Pancini, Agosti, Travaini. L’U15 piacentina tornerà a giocare tra due settimane ospitando Collecchio mentre il prossimo week-end segnerà l’esordio regionale per U14 e U12, entrambe a Parma contro i pari età dell’Oltretorrente.