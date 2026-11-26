Il Piacenza Baseball e Andrea D’Auria proseguiranno il loro percorso insieme anche nel 2027. Il tecnico piacentino è stato infatti confermato per il quarto anno consecutivo alla guida della prima squadra biancorossa, che sarà impegnata nel Campionato Nazionale di Serie B.

Considerando anche il precedente quadriennio, dal 2008 al 2011, D’Auria raggiunge un primato significativo: è l’allenatore che ha trascorso più stagioni alla guida della formazione maggiore del Piacenza. Alle sue spalle un altro piacentino, Gianluca Marenghi, con sei campionati all’attivo.

La conferma rappresenta un importante attestato di fiducia da parte della dirigenza, soprattutto alla luce di un 2026 che non ha restituito i risultati attesi. Il quarto posto nell’ultimo campionato è stato infatti al di sotto delle aspettative e, già al termine della stagione, società e allenatore si sono confrontati in maniera franca e approfondita. L’obiettivo è stato quello di analizzare quanto accaduto, individuare le criticità e definire gli interventi necessari per ripartire con basi più solide.

Le ragioni di un’annata che difficilmente verrà ricordata con piacere sono state molteplici e non riguardano esclusivamente l’aspetto tecnico. Da qui la decisione di proseguire con D’Auria, le cui qualità e competenze non sono mai state messe in discussione. In casa biancorossa resta infatti la convinzione che sia ancora lui la guida giusta per rilanciare un gruppo che, al di là delle difficoltà incontrate, dispone di alcune individualità interessanti e sulle quali costruire il futuro.

Per farlo sarà però necessario intervenire sul mercato, inserendo rinforzi adeguati e soprattutto affidabili. L’area tecnica è al lavoro ormai da tempo e i profili individuati sembrano offrire garanzie interessanti per la categoria. L’auspicio è che le trattative possano concludersi positivamente in tempi brevi, così da mettere a disposizione del manager una rosa più competitiva e attrezzata.

Non mancheranno novità nemmeno nello staff che affiancherà D’Auria nel prossimo campionato. Insomma, la stagione 2027 è già partita: il Piacenza vuole voltare pagina e ripartire dalla continuità, con rinnovata fiducia nel proprio manager.