“Dopo le numerose interrogazioni presentate sulla manutenzione dei corsi d’acqua piacentini, sulla ripartizione delle risorse e sui tempi di realizzazione degli interventi, emerge ora un nuovo elemento della programmazione regionale che merita di essere approfondito”.

È quanto dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha predisposto una nuova interrogazione alla Giunta a seguito dell’aggiornamento del Programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio, illustrato il 25 novembre nella competente Commissione assembleare.

Interventi a compensazione nei corsi d’acqua: quasi 1,4 milioni di euro nel biennio 2027-2028

“Questa volta l’attenzione è rivolta specificamente agli interventi a compensazione, da realizzare attraverso l’escavazione e la movimentazione dei materiali litoidi nei corsi d’acqua emiliani, per i quali sono state annunciate ulteriori risorse per quasi 1,4 milioni di euro nel biennio 2027-2028. Tra i bacini interessati figurano anche quelli da Tidone ad Arda”.

Manutenzione degli alvei e degli argini, le precedenti interrogazioni regionali

“Con le precedenti interrogazioni avevo già chiesto alla Regione di fare chiarezza sulla manutenzione degli alvei e degli argini, sulla distribuzione territoriale dei finanziamenti e sull’avanzamento dei cantieri. In altre occasioni ho approfondito la programmazione degli interventi candidati ai finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”.

Materiali litoidi e sicurezza idraulica, la richiesta di chiarimenti sulle opere nel Piacentino

“La nuova iniziativa riguarda invece uno specifico meccanismo di intervento. Voglio capire quali opere siano previste nel Piacentino, come venga determinato il valore dei materiali movimentati e se la loro eventuale valorizzazione possa consentire di realizzare ulteriori lavori di manutenzione e sicurezza idraulica”.

“È necessario conoscere nel dettaglio i criteri utilizzati, le risorse destinate ai singoli bacini, i quantitativi di materiale interessati e i tempi di esecuzione delle opere“.

Tagliaferri: “La manutenzione dei nostri fiumi deve essere programmata con continuità”

“La manutenzione dei nostri fiumi deve essere programmata con continuità, sulla base di valutazioni tecniche rigorose e attraverso procedure trasparenti. Ogni strumento che possa contribuire a incrementare gli interventi di prevenzione merita di essere approfondito e, laddove risulti efficace, adeguatamente valorizzato nell’interesse delle comunità locali”, conclude Tagliaferri.