Straordinario successo per il Karate Piacenza Farnesiana, protagonista al Campionato Nazionale CSEN, svoltosi presso il Palapratizzoli di Fidenza (PR), con la partecipazione di ben 125 società provenienti da tutta Italia.

La manifestazione si è articolata in due giornate di gara, disputate su otto tatami, con il coinvolgimento di oltre 100 arbitri.

La prima giornata è stata riservata agli atleti delle cinture marroni e nere, impegnati nelle specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento). La seconda giornata ha invece visto protagoniste le categorie Under 10, Under 12 e le altre fasce d’età fino alla cintura blu.

Prima giornata: 11 atleti, tutti a medaglia

Il Karate Piacenza Farnesiana ha schierato 11 atleti, che hanno conquistato complessivamente cinque medaglie d’oro e sei di bronzo.

Medaglie d’oro:

GAIA GRANELLI, categoria Junior -53 kg

GINEVRA LIVELLI, categoria Junior -59 kg

PAUL DENIS POPOVICI, categoria Junior -61 kg

DAVYD HASANOV, categoria Cadetti -57 kg

ELIA FAMÀ, categoria Under 14 -38 kg

Medaglie di bronzo:

EVA DALLAVALLE, categoria Junior -59 kg

SOFIA BOURAYA, categoria Senior -55 kg

LORENZO CENTONZE, categoria Senior -67 kg

MICHELLE RIZZOLI, categoria Cadetti -54 kg

LEONARDO SCANACAPRA, categoria Cadetti -63 kg

MIA VERA, categoria Under 14 -40 kg

Grazie a questi straordinari risultati, la società piacentina ha conquistato il secondo posto nella classifica per società della specialità Kumite e il quarto posto nella classifica generale, pur non avendo partecipato alla competizione di Kata.

Seconda giornata: altri 10 atleti sul podio

Ottimi risultati anche nella seconda giornata, che ha visto il Karate Piacenza Farnesiana schierare 13 atleti, capaci di conquistare quattro medaglie d’oro, due d’argento e quattro di bronzo, oltre a due quinti posti.

Medaglie d’oro:

ISHAQ KOUHAIH, categoria Under 14 -43 kg

ANAS FELLOUS, categoria Cadetti -47 kg

NOEMI VITAN, categoria Under 12 -45 kg

MBENE NDIAYE, categoria Under 14 +68 kg

Medaglie d’argento:

VIOLA ZILIANI, categoria Under 14 -56 kg

CARLOTTA SAMPINO, categoria Under 14 -50 kg

Medaglie di bronzo:

MARTINA STEFANELLI, categoria Under 14 -56 kg

YAHYA FELLOUS, categoria Under 14 -43 kg

ALEX COSTANTIN GHERMAN, categoria Under 14 -38 kg

CAMILLA IMBERTI, categoria Under 12 -50 kg

Da segnalare anche gli ottimi quinti posti conquistati da NICOLE FAMÀ nella categoria Under 12 -30 kg e da GINEVRA SAMPINO nella categoria Under 12 -50 kg.

Soddisfazione dello staff tecnico e nuovi appuntamenti

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico. Il Direttore Tecnico Gian Luigi Boselli, coadiuvato dall’allenatore Giorgio Livelli, dal Maestro Daniele Rillosi e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, si complimenta con tutti gli atleti per gli straordinari risultati ottenuti, frutto dell’impegno, della determinazione e del lavoro svolto in palestra.

Archiviato questo importante appuntamento nazionale, il Karate Piacenza Farnesiana è già pronto per le prossime sfide agonistiche.

All’orizzonte ci sono i Campionati Italiani FIJLKAM Under 14, in programma a Vigevano, ai quali parteciperanno sette atleti della società piacentina che hanno conquistato la qualificazione, e la Coppa del Mondo WKF di Jesolo, manifestazione internazionale che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da 90 nazioni di tutti i continenti.

Un risultato complessivo di grande prestigio che conferma il valore del Karate Piacenza Farnesiana e la qualità del lavoro svolto da atleti e tecnici.