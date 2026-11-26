Anche quest’anno, il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza propone “Tanti modi di dire auguri”, “individuando nell’inclusione sociale, nella solidarietà e nella gioia di stare insieme – sottolinea l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi – il filo conduttore delle proprie iniziative natalizie”.

Pappa e Pero in piazza Cavalli: i laboratori da passeggio per bambini

A inaugurare il ciclo di appuntamenti, questo pomeriggio in piazza Cavalli, il primo “laboratorio da passeggio” con gli immancabili Pappa e Pero, ovvero gli educatori Andrea Roda e Sara Dallavalle, anima dell’associazione “Le Valigie”. Nella veste dei due amatissimi personaggi, coinvolgeranno i bambini in attività creative e giocose anche mercoledì 9 dicembre, sempre con inizio alle 16 all’ombra di Palazzo Gotico, per poi salire sul palco del Teatro Trieste 34 domenica 13, alle 16.30, regalando un pomeriggio di spettacolo ai più piccoli dai 3 anni in su: porteranno infatti in scena “Flaflà, una storia a colori”, con ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria, sino ad esaurimento dei posti disponibili, entro il 4 dicembre prossimo, tramite il modulo online cui si accede inquadrando il codice QR presente sulle locandine.

Officine Detox e Domeniche Detox, socializzare senza dispositivi elettronici

Tutti questi eventi rientrano nei progetti “Officine Detox” e “Domeniche Detox”, sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, per favorire le occasioni di socializzazione scollegate – letteralmente e nell’accezione più ampia del termine – dai dispositivi elettronici, social network e mondo online.

L’11 dicembre la Tombola con Pappa e Pero all’Emporio Solidale

L’iscrizione, con le stesse modalità tramite QR Code, è necessaria anche per partecipare alla speciale “Tombola con Pappa e Pero”, in calendario venerdì 11 dicembre alle 17 presso la sede dell’Emporio Solidale, in via I maggio 62.

Il 18 dicembre il brindisi di Natale in piazza Duomo con il coro CinqueQuarti

E’ aperto a tutta la città, invece, il brindisi augurale che il 18 dicembre, dalle 16.30, animerà piazza Duomo, con l’accompagnamento del coro CinqueQuarti per intonare insieme le melodie tradizionali delle festività.

“Dono Sospeso”, pacchi regalo per le famiglie in difficoltà dal 26 novembre

Anche in questa circostanza potranno essere consegnati i pacchi regalo destinati ai nuclei in condizioni di fragilità e difficoltà socioeconomica, che già a partire da oggi, 26 novembre, possono essere portati all’Emporio Solidale o a ciascuno degli eventi già citati, grazie all’iniziativa del “Dono Sospeso”.

“Una sorpresa per far sì che ogni casa possa accendersi del calore del Natale – rimarca Nicoletta Corvi – e che contenga qualcosa di dolce, qualcosa di caldo, qualcosa di utile in cucina e qualcosa di divertente, insieme a un biglietto di auguri, da destinare a una famiglia che non si conosce, ma per la quale può essere importante sentirsi destinataria di un pensiero affettuoso. Nell’impegno condiviso a riportare, in primo piano, il significato vero di queste festività”.

Centro per le Famiglie di Piacenza, informazioni e contatti

Per ulteriori indicazioni si può contattare il Centro per le Famiglie allo 0523-492380 o scrivere a informafamiglie@comune.piacenza.it.