Baseball, Serie B – Il Piacenza non si impone ad Avigliana e torna con un pareggio

Dopo aver vinto gara uno, il Piacenza Baseball subisce la rimonta dei Rebels nel finale di gara due e torna da Avigliana con un pareggio poco utile per la classifica.

Gara 1

Parte subito bene il Piacenza che ottiene due punti al primo attacco grazie al doppio di Minoia seguito dal bunt valido di Schiavoni, dalla volata di sacrificio di Loardi e da un altro bunt di Calderon mal giocato dalla difesa piemontese. Le altre due segnature portano la firma di Perez (doppio) e Marelli al quarto, poi di Schiavoni (doppio) e Calderon all’ottavo. La prova di spessore dei lanciatori Cufré, Loardi e Molina rende sufficienti questi punti a bottino per condurre in porto una vittoria molto importante.

PIACENZA BASEBALL 2-0-0-1-0-0-0-1-0 4

AVIGLIANA 0-0-0-1-0-0-0-0-0 1

Formazione: Minoia ec, Schiavoni 3b/ed, Loardi dh/lan, Calderon 1b, Gibson es, Perez 2b, Marelli ss, Carsana ed (Cufré 3b), Gardenghi ric. Lanciatori: Cufré (rl5.1 bv7 bb2 k3 pgl1), Loardi (rl2.2 bv0 bb1 k5 pgl0), Molina (rl1 bv0 bb0 k1 pgl0); All.: Marenghi G.

Gara 2

In questo caso è Avigliana a segnare per prima ma i biancorossi rispondono subito ed al secondo inning si portano in vantaggio con tre punti frutto delle valide di Gibson, Baraldo e Minoia rafforzate dal sacrificio di Gardenghi e dalla base ball in apertura guadagnata da Calderon. Dall’Agnese riprende il suo ritmo e per quattro inning tiene a zero gli avversari, i quali accorciano le distanze con il punto del 3-2 al sesto. La leadership del Piacenza non sembra in discussione, anche perché l’attacco allunga ancora al settimo grazie al singolo di Loardi che spinge a casa Minoia.

Al cambio campo però l’attacco di casa si sveglia e con un doppio e tre singoli segna i tre punti che valgono il vantaggio 5-4. Piacenza non ci sta, reagisce subito e le valide di Perez e di Gardenghi valgono il provvisorio 5-5. Nella parte bassa dell’ottavo però la difesa biancorossa si ritrova subito con le basi occupate e zero eliminati. A quel punto il morale crolla, Avigliana trova tre punti grazie ad un singolo e ad una volata di sacrificio e chiude poi la porta in faccia all’attacco del Piacenza nel nono inning. Piacenza può recriminare per un incontro che avrebbe consentito di accorciare in classifica in virtù della sconfitta subita dalla Catalana sul campo di Fossano nel primo incontro e che invece può rappresentare l’ennesima occasione persa di questa stagione altalenante.

PIACENZA BASEBALL 0-3-0-0-0-0-1-1-0 5

AVIGLIANA 1-0-0-0-0-1-3-3-X 8

Formazione: Minoia ec, Schiavoni 3b, Loardi ed/1b, Cufré 2b, Calderon 1b, Perez ss, Gibson es, Baraldo dh, Gardenghi ric. Lanciatori: Dall’Agnese (rl7 bv9 bb2 k5 pgl3), Molina (rl0 bv1 bb2 k0 pgl3), Sanna (rl1 bv1 bb2 k0 pgl0); All.: Marenghi G.

