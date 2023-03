Baseball, Serie B – Entra nel vivo la pre-season del Piacenza: il calendario delle amichevoli

Con domenica la preparazione del Piacenza Baseball entra in una ulteriore fase. Sarà abbandonata la struttura al coperto e ci si sposterà definitivamente sul campo con programmi di lavoro più mirati e specifici. Per due week-end sarà ospite al De Benedetti il Brescia (Serie A) per allenamenti congiunti e qualche inning di gioco.

Gli ottimi rapporti esistenti consentono ai lombardi, privi di un loro campo dopo lo “sfratto” subito dal centro universitario bresciano, di usufruire del De Benedetti per un lavoro congiunto che già lo scorso ha dato buoni esiti. Il 25 e 26 marzo sarà finalmente baseball giocato con la trasferta a Bergamo per il Memorial Sebastiano Chia al quale partecipano i padroni di casa Bergamo Walls, i Bovisio Buffaloes, l’Ares Milano e appunto Piacenza.

L’Ares sarà di nuovo avversario l’1 e 2 aprile nel tradizionale appuntamento primaverile del Torneo Città di Piacenza-Memorial De Benedetti, giunto quest’anno alla venticinquesima edizione e impreziosito dalla presenza anche del Poviglio, formazione della massima serie. Infine alla vigilia di Pasqua doppio incontro casalingo con Senago, altra squadra di A. Un precampionato ricco di impegni quindi e qualitativamente di spessore. Miglior viatico possibile alla prima di B in casa contro Fossano domenica 16 aprile.