Volley, Serie B1 – Benedetta Giordano è la nuova alzatrice della Pallavolo San Giorgio

In vista della prossima stagione, che vedrà la Pallavolo San Giorgio Piacentino ai nastri di partenza del campionato di Serie B1, la società rende noto l’ingaggio dell’alzatrice Benedetta Giordano.

Giocatrice di grande esperienza in Serie B1, la nuova regista giallobiancoblù è nata il 27 settembre 1999 ad Alba, in provincia di Cuneo, ed è residente a Nettuno. Alta 175 centimetri, Benedetta muove i primi passi nella Pro Patria Milano, per poi vestire la maglia dell’Amatori Atletica Orago e successivamente approdare nel settore giovanile del Vero Volleynella stagione 2016/2017, partecipando ai campionati Under 18 e Serie B1.

Nella stagione 2017/2018 si trasferisce alla Consolini Volley San Giovanni in Marignano, in Serie A2, conquistando la Coppa Italia di categoria e i playoff promozione per la Serie A1. Dopo l’esperienza romagnola, Giordano approda al San Giustino Volley in B1 e, nella stagione 2019/2020 — interrotta dalla pandemia di COVID-19 — veste la maglia del Castelbellino Volley.

Nel 2020/2021 gioca ancora in B1 con l’Akademia Sant’Anna Messina, mentre nelle due stagioni successive difende i colori della Lucky Wind Trevi. Nel 2023 approda all’Altino Volley, formazione con cui conquista la promozione in Serie A2. Nel 2024 passa al Sassuolo Volley, incrociando per la prima volta il cammino della Pallavolo San Giorgio Piacentino. Nell’ultima stagione, infine, veste la maglia del New Volley Ripalta Cremasca, contribuendo in maniera determinante alla storica promozione in Serie A3.

«Sono contento per l’arrivo di Benedetta. È qualche anno che la seguo e finalmente la società ha trovato un accordo con lei. È una palleggiatrice di esperienza e penso che farà molto bene perché, oltre ad avere un eccellente tasso tecnico, possiede carisma ed è abituata a giocare per obiettivi importanti».

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