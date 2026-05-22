Scherma – Gabriele Guglielmetti (Circolo “Pettorelli”) tra i migliori sedici under 14 d’Italia

Buoni risultati in Romagna per il Circolo della scherma “Pettorelli”, reduce dall’avventura al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving” a Riccione, la tradizionale settimana di gare tricolori per l’universo-Giovanissimi (under 14).

Per il sodalizio biancorosso (impegnato nella spada), di rilievo soprattutto la prova negli Allievi di Gabriele Guglielmetti, capace di arrivare fino agli ottavi di finale dopo aver vinto il derby di sala nei sedicesimi di finale contro Alexis Trivini Bellini. Lo stop è arrivato per mano del laziale Emanuele Cuculi, per il quarto anno medaglia d’oro nella “classe 2012”.

“Gabriele ha messo in mostra un percorso di crescita importante, stando nei vertici di una categoria difficile e molto numerosa con quasi 300 tiratori dove si è messo in luce anche Alexis Trivini Bellini”.

Nei Giovanissimi, sedicesimi di finale raggiunti da Martino Barenghi e da Andrea Bosi, mentre Andrea Rizzo è giunto alle soglie dei primi 64. A chiudere il cerchio delle gare maschili, le partecipazioni di Gabriele Mega e Simone Ghizzinardi nei Ragazzi e di Achille Romanini nei Maschietti. In campo femminile, posizione nei 32 per Amelia Secondi nelle Giovanissime, con le sorelle Arianna e Martina Nicolini in gara nelle Ragazze. La spedizione biancorossa è stata seguita da un tris di maestri spagnoli: Albert Tena, Josè Manuel Vlanova e Borja Galbany.

Sempre la Romagna è l’attualità per il Circolo piacentino: in questo week end, ci saranno i campionati regionali a squadre Gran Premio Giovanissimi (under 14) a Massa Lombarda (Ravenna). Due le formazioni allestite: nei Ragazzi-Allievi, in pedana Gabriele Guglielmetti, Alexis Trivini Bellini, Gabriele Mega e Simone Ghizzinardi, mentre nei Giovanissimi/Maschietti impugneranno la spada Andrea Bosi, Martino Barenghi, Andrea Rizzo e Achille Romanini.

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