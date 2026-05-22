Ciclismo – Romanengo e Monza nel week end della Bft Burzoni VO2 Team Pink

Week end lombardo per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, impegnata in due appuntamenti domani (sabato) e domenica con la formazione Donne Juniores.

Il fine settimana delle “panterine” si aprirà domani con la tradizionale cronometro di Romanengo (Cremona), dove a lottare contro le lancette saranno le gemelle Martina e Alessia Orsi (partenza alle 15.44 e alle 15,31) e Matilde Rossignoli, ultima Juniores a prendere il via alle 15.53.

Domenica, invece, appuntamento all’autodromo di Monza, sede della gara Donne Open con il via alle 15.15. In gara, Agata Campana, Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Giada Galasso, Anna Longo Borghini, Alessia Orsi e Martina Orsi, dirette da Vittorio Affaticati che presenta così il week end di gare.

“Quella di Romanengo è una cronometro dove nella prima metà del percorso c’è da spingere, mentre nella seconda parte bisogna saper guidare bene la bici per fare un ottimo tempo. Domenica a Monza, invece, sarà una corsa di un’ottantina di chilometri per ruote veloci, cercheremo di essere nel vivo della gara per entrare in un’eventuale fuga poi si vedrà

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