Si sente male dopo la puntura di un calabrone, scattano i soccorsi per una 73enne a Pontedellolio

Attimi di paura nella tarda mattinata del 22 maggio nei pressi di Pontedellolio, dove una donna di 73 anni è stata punta da un calabrone mentre si trovava nel giardino della propria abitazione.

Dopo la puntura, la donna ha manifestato una violenta reazione allergica iniziando ad accusare difficoltà respiratorie e tachicardia.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Dopo le prime cure, la 73enne è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza.

Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

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