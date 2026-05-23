Si sente male dopo la puntura di un calabrone, scattano i soccorsi per una 73enne a Pontedellolio

Attimi di paura nella tarda mattinata del 22 maggio nei pressi di Pontedellolio, dove una donna di 73 anni è stata punta da un calabrone mentre si trovava nel giardino della propria abitazione.
Dopo la puntura, la donna ha manifestato una violenta reazione allergica iniziando ad accusare difficoltà respiratorie e tachicardia.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Dopo le prime cure, la 73enne è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza.
Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.