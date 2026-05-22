Atletica – Piacenza brilla a Parma: Cesena da urlo e una squadra maschile a caccia della finale nazionale

Un fine settimana di grandi emozioni, sudore e risultati tecnici di altissimo profilo quello vissuto dall’Atletica Piacenza sabato 16 e domenica 17 maggio. In occasione della fase regionale dei Campionati di Società Assoluti, svoltasi sulla pista e sulle pedane di Parma, il sodalizio biancorosso ha schierato una vera e propria “armata” di 50 atleti, un mix perfetto tra l’esperienza dei veterani e l’entusiasmo dei volti nuovi, confermandosi una realtà d’eccellenza nel panorama regionale e nazionale.

I risultati non si sono fatti attendere: la squadra maschile ha strappato un prestigioso nono posto, mettendo nel mirino la qualificazione alla finale nazionale. Più complessa, ma comunque onorevole, la situazione della squadra femminile, attualmente sedicesima, ma capace di esprimere individualità di altissimo profilo.

Lorenzo Cesena: Un fulmine sui 400 ostacoli

Se c’è un nome che ha fatto tremare i cronometri e infiammato le tribune, è quello di Lorenzo Cesena. La sua prestazione nei 400 ostacoli è stata semplicemente magistrale. Con un argento conquistato in 52″78, Cesena non ha solo polverizzato la concorrenza regionale, ma ha siglato un tempo che lo proietta molto vicino a partecipare ai Campionati italiani Assoluti.

Velocità e Salti: i biancorossi al maschile

Non solo Cesena. La compagine maschile ha mostrato una solidità impressionante in tutte le discipline:

Matteo Romiti: Vero mattatore dello sprint. Ha fermato il cronometro a 11″10 sui 100m (nuovo record personale) per poi ripetersi su livelli d’eccellenza nei 200m , chiusi con un altrettanto brillante 23″01 (PB) .

Vero mattatore dello sprint. Ha fermato il cronometro a (nuovo record personale) per poi ripetersi su livelli d’eccellenza nei , chiusi con un altrettanto brillante . Kirill Visigalli: Una certezza nel salto in lungo. Il suo quinto posto con la misura di 6,67m è un risultato di assoluto valore che porta punti pesantissimi alla squadra.

Una certezza nel salto in lungo. Il suo quinto posto con la misura di è un risultato di assoluto valore che porta punti pesantissimi alla squadra. La Staffetta 4×100: Il quartetto composto da Romiti, Cesena, Silva e Visigalli ha dato vita a un giro di pista da brividi, chiudendo in 43″56 . Una sincronia perfetta che dimostra l’affiatamento del gruppo.

Il quartetto composto da ha dato vita a un giro di pista da brividi, chiudendo in . Una sincronia perfetta che dimostra l’affiatamento del gruppo. I Saltatori in ascesa: Grande prova per Giulio Bonino nel salto con l’asta, settimo con il nuovo personale di 4,15m. Nel triplo, Bryan Cattabriga ha strappato applausi con un balzo da 13,19m, mentre nell’alto Valentino Palpi ha compiuto un vero “salto di qualità”: 1,82m e ben 8 centimetri aggiunti al suo precedente record.

Le Punte di Diamante della Squadra Femminile

Anche sul fronte femminile non sono mancate le soddisfazioni, con atlete capaci di migliorare i propri limiti personali sotto la pressione della gara:

Dorothee Tine è stata tra le più attive, siglando il personale nel lungo con 5,15 metri e difendendosi egregiamente nel triplo con 10,56 metri .

è stata tra le più attive, siglando il personale nel lungo con e difendendosi egregiamente nel triplo con . Nello sprint, Chiara Sverzellati ha corso un solido 100 metri in 12″79 , tallonata da Zoe Goffredi che ha chiuso in 13″12 .

ha corso un solido 100 metri in , tallonata da che ha chiuso in . Doppia fatica e doppi sorrisi per Francesca Zanelli , capace di correre i 400 piani in 1’02″30 e i 400 ostacoli in 1’09″89 .

, capace di correre i 400 piani in e i 400 ostacoli in . Nei salti si è distinta anche Alessia Achilli , con un balzo da 10,50 metri nel salto triplo.

, con un balzo da nel salto triplo. Infine, Vittoria Gallazzi ha gestito con intelligenza gli 800 metri chiudendo in 2’25″31. Vittoria, con il suo tempo sugli 800m, ha dimostrato di essere in ottima condizione in vista dell’imminente appuntamento con i Campionati italiani studenteschi, dove punterà a un ruolo da protagonista.

Prospettive Future

Con il nono posto maschile, l’Atletica Piacenza vede la finale nazionale come un obiettivo concreto e raggiungibile. La compattezza del gruppo e l’esplosione dei singoli (Cesena su tutti) confermano la bontà del lavoro svolto dai tecnici piacentini. La fase regionale di Parma ha ribadito un concetto chiaro: l’Atletica Piacenza corre, salta e lancia verso traguardi sempre più ambiziosi.

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