Benvenuti sportivamente in prima: 350 bambini al centro Puppo il 31 maggio

Saranno circa 350 i bambini delle prime classi delle scuole primarie di Piacenza che il prossimo 31 maggio, dalle 9 alle 12, si troveranno a giocare e sperimentare i vari tipi di sport presso il centro Puppo della società sportiva Spes Borgotrebbia, in via Anguissola.

È l’ultima delle tre tappe previste dal progetto Benvenuti sportivamente in prima, voluto e ideato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano con l’Ufficio scolastico provinciale e in collaborazione con il Servizio di Medicina dello sport dell’Azienda Usl per diffondere tra i giovani il valore sociale, culturale, educativo della pratica sportiva, intesa come gioco, divertimento, passione e agonismo, ma anche amicizia, inclusione e integrazione.

Nell’autunno scorso le prime classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado erano state protagoniste di altre due giornate di questa “festa d’accoglienza”.

Anche il 31 maggio gli insegnanti di educazione fisica allestiranno varie postazioni in cui i bambini potranno provare le diverse discipline con un approccio di tipo ludico. Saranno impegnati, in veste di tutor, anche studenti più grandi che accompagneranno gli allievi di prima secondo la metodologia pear to pear, la formazione fra pari.

