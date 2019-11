“Bibbiano, caso isolato o rete diffusa?”, convegno della Lega

Bibbiano: caso isolato o rete diffusa? È questa la domanda a cui tenterà di dare una risposta il convegno organizzato dalla Lega provinciale venerdì 8 novembre alle 21 nella Casa delle Associazioni in via Musso 3/5 a Piacenza. Tanti gli ospiti che prenderanno parte all’incontro, intitolato “Il sistema affidi in Emilia Romagna”, a partire dal consigliere regionale Matteo Rancan membro della commissione dell’inchiesta affidi.

Saranno presenti anche l’assessore comunale Luca Zandonella, il senatore Pietro Pisani, la deputata Elena Morelli, l’assessore della Regione Lombardia Pietro Foroni, la portavoce del comitato autonomo per la tutela delle famiglie Eleonora Poli e l’ex ministro della famiglia onorevole Alessandra Locatelli.

“È un convegno, aperto a tutti, nato per tentare di dare risposte ai tanti dubbi, sorti dopo lo scandalo di Bibbiano, sul sistema degli affidi dei minori nella nostra Regione – afferma Matteo Rancan -. Dobbiamo lavorare tutti insieme per arrivare alla verità”.