Si imbatte nella sua bicicletta appena rubata e chiama la polizia, gli agenti bloccano e denunciano un 35enne

La segnalazione è arrivata al numero di emergenza dopo il furto di una bicicletta elettrica. Il titolare dell’esercizio commerciale, in zona San Lazzaro, ha contattato il numero di emergenza dopo aver individuato la bicicletta che era stata precedentemente rubata. Il mezzo si trovava nella disponibilità di un uomo, un cittadino straniero di 35 anni.

La bicicletta sarebbe stata ceduta all’uomo dal giovane ritenuto responsabile del furto, in cambio di 300 euro. Al momento dell’arrivo delle Volanti la persona che aveva materialmente commesso il furto non si trovava più sul posto. Durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello. Recuperata la bicicletta l’uomo è stato accompagnato in questura ed è stato denunciato per ricettazione ai sensi dell’articolo 648 C.P. e per il porto di un’arma da taglio.

La Divisione Anticrimine ha, altresì, emesso un foglio di via obbligatorio della durata di 2 anni dal comune di Piacenza nei confronti di quest’ultimo. La bicicletta è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.