Via Alberoni e Giardini Merluzzo, partono i cantieri di riqualificazione: le modifiche alla viabilità

Inizierà mercoledì 7 ottobre, l’intervento di sistemazione della pavimentazione in pietra nel tratto di via Alberoni compreso tra i civici 2 e 29, ovvero tra l’intersezione con via Roma – via Trebbiola e l’accesso alla basilica di San Savino: un’area lunga circa 110 metri e ampia 7, che richiederà – per completare la posa dei cubetti in porfido, con ghiaietto e resina nelle fughe – circa un mese di lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Via Alberoni chiusa al traffico durante i lavori

Il tratto oggetto di cantiere sarà interamente chiuso al traffico, con divieto di sosta permanente su entrambi i lati e impossibilità di accedere ai passi carrai situati lungo il percorso.

La sosta sarà vietata anche nell’area antistante la chiesa di San Savino, che resterà invece a disposizione dei mezzi operativi. La viabilità circostante non subirà variazioni.

Bongiorni: “Nei prossimi mesi sistemeremo anche il tratto consecutivo”

“Questo primo stralcio di lavori – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – viene attuato contestualmente all’intervento di riqualificazione dei Giardini Merluzzo, sia nell’intento di ottimizzare i tempi e l’impatto delle attività di cantiere, sia per consentire alle imprese incaricate di operare contemporaneamente sui due fronti.

Ringrazio per la collaborazione, a questo proposito, i residenti e i fruitori di posti auto nella zona interessata, anticipando che nei prossimi mesi andremo a sistemare anche il tratto consecutivo di via Alberoni, tra via Abbadia e via La Primogenita: in questo caso, sarà un intervento necessario per la messa in sicurezza della strada ma non definitivo, in vista degli scavi già programmati sulla rete elettrica e del gas che richiederanno un ripristino successivo”.

Giardini Merluzzo, lavori per circa due mesi

Per quanto riguarda i Giardini Merluzzo, come già anticipato nelle scorse settimane dall’assessore Bongiorni, i lavori si collocano in continuità con quelli già eseguiti ai Giardini Margherita in primavera: un intervento atteso, che si realizza con il coordinamento del Servizio Verde e Decoro Urbano del Comune di Piacenza a circa 25 anni di distanza dall’ultima, importante opera di manutenzione straordinaria portata a termine.

La durata prevista è di circa due mesi: si procederà al rifacimento di 910 metri quadrati di pavimentazione, utilizzando un materiale altamente permeabile (la roccia frantumata delle cave di Moregallo), che garantisce una resa estetica di qualità e una stabilità di lunga durata.

Pavimentazione, acque meteoriche, illuminazione e videosorveglianza

Saranno inoltre ripristinate, per una lunghezza complessiva di 450 metri, le cunette in acciottolato per la gestione delle acque meteoriche, con l’installazione di nuovi chiusini in ghisa a riempimento sferoidale, pensati per la perfetta integrazione nella pavimentazione.

Saranno posati, contestualmente, i cavidotti sotterranei e i pozzetti per il futuro potenziamento dell’illuminazione pubblica, prevedendo l’installazione di almeno una telecamera di sorveglianza a prevenzione di atti vandalici e invasivi.

Giardini Merluzzo, conclusione dei lavori entro metà dicembre

“L’intervento manutentivo, autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza – sottolinea Bongiorni – si concluderà entro la prima metà di dicembre, meteo permettendo.

Al termine, come già è avvenuto per i Giardini Margherita, la città si vedrà restituire un’area verde monumentale, nel cuore del centro storico, non solo più bella e fruibile, ma più sicura e tutelata anche dagli eventi atmosferici”.