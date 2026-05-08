Giornata Mondiale della Croce Rossa, festa Facsal il 16 maggio tra stand e dimostrazioni

L’8 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ricorrenza che ricorda la nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale di Croce Rossa e promotore di un’idea semplice ma rivoluzionaria: aiutare chiunque si trovi in difficoltà, senza distinzione. Una giornata che rappresenta non solo un momento simbolico, ma anche l’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano di migliaia di volontarie e volontari che, ogni giorno, scelgono di mettersi al servizio della comunità.

«Essere Croce Rossa significa esserci, ogni giorno, nei momenti più difficili ma anche nella quotidianità delle persone» commenta il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, Giuseppe Colla. «Dietro ogni intervento, ogni attività sociale, ogni servizio sanitario o iniziativa nelle scuole, ci sono donne e uomini che dedicano tempo, competenze e umanità agli altri. In questa giornata desideriamo ringraziare tutti i Volontari e i Dipendenti del nostro Comitato per l’impegno, la passione e il senso di responsabilità che dimostrano ogni giorno.»

Nel corso dell’anno, il Comitato di Piacenza è impegnato in numerose attività rivolte alla popolazione: emergenza sanitaria e trasporti, inclusione sociale, supporto alle persone vulnerabili, attività per i giovani, formazione, tutela della salute, protezione civile e diffusione dei Principi e Valori umanitari.

La Giornata Mondiale rappresenta inoltre un invito a riscoprire il valore della solidarietà, della vicinanza e dell’impegno verso gli altri, principi che da oltre 160 anni guidano l’azione della Croce Rossa anche sul territorio piacentino. In occasione della ricorrenza, il Comitato di Piacenza rinnova il proprio impegno ad essere una presenza concreta e vicina alla comunità, grazie all’opera dei suoi Volontari e al sostegno di cittadini, enti e realtà del territorio che ogni giorno collaborano con l’Associazione.

Per celebrare la Giornata Mondiale e i 160 anni di attività del Comitato, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza invita la cittadinanza alla festa che si terrà venerdì 16 maggio, dalle ore 10:00 alle 15:00, sul Pubblico Passeggio di Piacenza.

Nel corso della mattinata saranno presenti stand, mezzi, attività dimostrative e momenti dedicati all’incontro con la popolazione, per raccontare da vicino il lavoro quotidiano svolto dai Volontari sul territorio. Alle ore 11:00 si terrà inoltre la cerimonia ufficiale istituzionale. Un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per conoscere più da vicino la Croce Rossa, incontrare i Volontari e condividere insieme una giornata all’insegna della solidarietà e della comunità.

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