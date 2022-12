Biglietti omaggio I Legnanesi. Al Teatro Politeama di Piacenza il 15 dicembre

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo de I Legnanesi in programma giovedì 15 dicembre al Teatro Politeama di Piacenza.

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 10 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

I legnanesi, Liberi di sognare

I LEGNANESI

Liberi di sognare

Teatro Politeama – Piacenza

giovedì 15 dicembre – ore 21.00

STAGIONE 2022-2023



I LEGNANESI presentano ANTONIO PROVASIO, ENRICO DALCERI, ITALO GIGLIOLI in LIBERI DI SOGNARE



Testi Antonio Provasio, Mitia Del Brocco

Scenografie, Costumi e Musiche Enrico Dalceri

Coreografie Valentina Bordi – Direttore Artistico Sandra Musazzi

Direttore di Produzione Enrico Barlocco – Una produzione Chi.Te.Ma.

Regia ANTONIO PROVASIO

Uno spettacolo tutto nuovo per tornare a calcare i palcoscenici di oltre 35 teatri in un lungo

tour che prende il via, come da tradizione, da Cassano Magnago a novembre (da giovedì 10

a domenica 13, Teatro Auditorio) e, passando per Teatro di Varese, Teatro Galleria di

Legnano, Teatro Duse di Bologna, Teatro Repower di Milano (con una lunga permanenza,

anche il 31 dicembre), Creberg di Bergamo, San Rocco di Seregno, Lac di Lugano, Teatro

Sociale di Como, Politeama Genovese di Genova, Teatro Condominio di Gallarate, Cine

teatro San Luigi di Concorezzo, Teatro Coccia di Novara e molti altri, terminerà a maggio

dopo oltre 100 repliche.

Sette mesi di intensa tournée per riabbracciare ancora una volta le decine di migliaia di

spettatori che aspettano di anno in anno lo spettacolo de I LEGNANESI per trascorrere due

ore spensierate con la famiglia Colombo: Antonio Provasio/Teresa, Enrico Dalceri/Mabilia e il

nuovo ingresso Italo Giglioli/Giovanni, che raccoglie il testimone da Lorenzo Cordara. I

LEGNANESI ringraziano Lorenzo per aver fatto parte di questa famiglia teatrale (e non solo)

e per aver contribuito a portare avanti la tradizione durante questi meravigliosi anni,

augurandogli tutto il meglio per la sua carriera artistica e i suoi progetti futuri.

Cappello e baffi d’ordinanza, nel ruolo del marito della Teresa troveremo così Giglioli, classe

1957, che porterà sul palcoscenico, oltre al rispetto della tradizione, una pluriennale

esperienza come attore e cabarettista dalla spiccata verve comica (da Vivere a Mai Dire

Gol) il cui fil rouge, proprio come il Giuàn, è il rapporto con le donne di casa, una moglie

“ingombrante” e una figlia che lo fa disperare con una serie di fidanzati sbagliati.

Qualcuno cantava che i sogni son desideri di felicità…ed è proprio così, tutti prima o poi

nella vita sogniamo di realizzare qualcosa che ci renda felici. Ne sa qualcosa Mabilia, che da

sempre desidera avere al suo fianco un uomo che la ami e la ricopra di denari e vizi. Questa

volta, però, affinché il sogno si realizzi occorrerà l’aiuto dei genitori Teresa e Giovanni!

Finalmente la fortuna entra nella vita della famiglia Colombo attraverso l’incontro con il figlio

di una delle famiglie più potenti d’Italia. Mabilia è a un passo dalla realizzazione del sogno

della sua vita, basterà solo che i genitori si fingano per poche ore ciò che non sono mai stati:

ricchi e potenti! Sarà fingendosi imprenditori di fama e successo che la famiglia Colombo

potrà conoscere i futuri consuoceri in una location inusuale e sorprendente come uno stadio

di calcio.

Ed è proprio in questa cornice che le due famiglie dovranno trovare un accordo: o realizzare

i sogni monetari di una e i sogni di gloria e ricchezza dell’altra, oppure deludere i sogni

economici di una per accrescere la dignità ed il rispetto dell’altra.

Cosa decideranno? Lo scoprirete in teatro assistendo al nuovissimo e scoppiettante

spettacolo de I LEGNANESI: c’è tanta voglia di ridere e sognare, di trascorrere due ore

spensierate insieme alla Famiglia Colombo, agli altri personaggi del cortile e agli sfavillanti

boys e lasciarsi trasportare dai sontuosi, coloratissimi e coinvolgenti quadri della Rivista

all’Italiana. I Legnanesi, ancora una volta, vi stupiranno con uno spettacolo pieno di ritmo,

risate e tradizione!