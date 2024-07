Bobbio Film Festival 2024, sala gremita per l’apertura con la proiezione del film “felicità”

Sala gremita ieri per la serata d’apertura del Bobbio Film Festival per la proiezione di “Felicità”, opera prima di Micaela Ramazzotti, che purtroppo non ha potuto raggiungere Bobbio dove era prevista da settimane la sua presenza, a causa di un problema improvviso. E’ stato comunque molto partecipato il dibattito con il pubblico dopo il condotto dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

Il Bobbio Film Festival prosegue stasera, domenica 28 luglio, con la proiezione di Te l’avevo detto, diretto da Ginevra Elkann, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo Magari e per la prima volta ospite del Festival.

Il Bobbio Film Festival è organizzato da Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Ministero dei Beni Culturali e Regione Emilia-Romagna.

INFO E BIGLIETTI

Biglietto singolo: € 8 posto numerato

www.fondazionefarecinema.it (sezione “Bobbio Film Festival”)

I biglietti possono essere acquistati online, allo IAT di Bobbio (Piazza S. Francesco) tutti i giorni di Festival dalle 9.30 alle 12.30 oppure all’ingresso del chiostro di San Colombano dalle 19.30 alle 21.15.

Per informazioni telefonare al 333 581 0876 negli orari di apertura della biglietteria oppure scrivere a biglietteria@fondazionefarecinema.it