Punto da vespe, reazione allergica per un 47enne di Gropparello. Intervento con l’elisoccorso

Punto da vespe, reazione allergica per un 47enne di Gropparello. Questa mattina, domenica 28 luglio, il piacentino si è sentito poco bene dopo essere stato punto da alcune vespe.

A causa dello show anafilattico sul posto sono intervenuti i sanitari con l’elisoccorso di Parma. Il paziente, dopo le prime cure, è stato quindi portato al Pronto Soccorso di Piacenza.

Fortunatamente il 47enne non sarebbe in gravi condizioni. Il fatto è accaduto in piena campagna, nel giardino dell’abitazione dell’uomo.