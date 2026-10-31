Bottega XNL-Fare Cinema al Festival di Roma con “Il ritorno” di Francesca Comencini

Una sala gremita al Teatro Sistina di Roma ha accolto nei giorni scorsi Il ritorno, il cortometraggio di Francesca Comencini, realizzato nell’ambito di Bottega XNL-Fare Cinema.

Ad accompagnare il film alla prima romana, all’interno della XXIV edizione di “Alice nella Città“, una delegazione composta dalla regista, dall’attrice protagonista Carlotta Gamba e dagli altri interpreti (Mariangela Granelli, Giuseppe Sartori e Christian Cervini), da Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, da Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema e direttrice artistica delle sezioni Teatro e Cinema di XNL Piacenza e da Pier Giorgio ed Elena Bellocchio.

Alla serata hanno preso parte anche il montatore Stefano Mariotti e il compositore delle musiche originali Fabio Massimo Capogrosso, oltre a numerosi corsisti e corsiste.

Una selezione di cortometraggi al femminile con Kavac Film e Rai Cinema

Prodotto da Kavac Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema, Fondazione Piacenza e Vigevano, XNL Piacenza, Il ritorno è stato presentato insieme ad altri due cortometraggi: Cose che capitano ai vivi di Angela Norelli con l’attrice Milena Vukotic e Dente di cinghiale di Rebecca Cervato.

Una selezione tutta al femminile che ha offerto a Francesca Comencini l’occasione per esprimere la propria soddisfazione nel vedere come il mestiere della regia, tradizionalmente a prevalenza maschile, sia oggi sempre più aperto alla presenza e allo sguardo delle donne.

Bottega XNL-Fare Cinema, la formazione dei giovani sul set

L’appuntamento nella capitale è stata un’importante tappa di condivisione del percorso che ha portato alla realizzazione di Il ritorno, un progetto in cui la ricerca personale dell’autrice si è intrecciata con la partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi coinvolti nella formazione.

I corsisti hanno avuto infatti l’opportunità di prendere parte concretamente alle diverse fasi della lavorazione, confrontandosi con le professionalità e le responsabilità di una produzione cinematografica e contribuendo alla costruzione di un’opera nata dall’incontro tra l’esperienza di una regista affermata e lo sguardo di una nuova generazione.

Mario Magnelli: “Un’opportunità concreta di crescita professionale”

“Bottega XNL è un progetto di alta formazione che la Fondazione di Piacenza e Vigevano da ormai quattro anni promuove con convinzione per dare ai giovani che ambiscono a lavorare nei settori artistici del cinema e del teatro un’opportunità concreta di crescita professionale – è il commento di Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano –, vedere un’opera nata nel corso della Bottega presentata in un contesto così prestigioso è per noi motivo di particolare orgoglio e soddisfazione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa impresa, con una menzione speciale alla ‘Maestra di Bottega’ Francesca Comencini per aver messo il suo indiscutibile talento e la sua peculiare sensibilità al servizio delle giovani generazioni“.

La visione sul grande schermo ha restituito pienamente la qualità artistica del cortometraggio e la ricchezza di un’esperienza di crescita e confronto.

Paola Pedrazzini: “Il corto è un piccolo capolavoro”

“Il lavoro di Francesca Comencini è stato straordinario: se lo scorso anno sul set avevamo potuto apprezzare la sua capacità di ascolto, di condivisione e fiducia con il gruppo di ragazze e ragazzi di Fare Cinema, la visione de Il ritorno su grande schermo al Festival di Roma ha confermato la genialità dell’artista e la sua sensibilità – commenta Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema e direttrice artistica di XNL Cinema e Teatro – il corto è un piccolo capolavoro che restituisce l’intensità degli sguardi e dei paesaggi, con momenti di grande suggestione, valorizzando ogni componente del film: la fotografia di Luca Bigazzi, il montaggio di Stefano Mariotti e l’originalissimo tessuto sonoro di Fabio Massimo Capogrosso“.

Gli studenti di Bottega XNL-Fare Cinema 2025 e il cast del cortometraggio

Il ritorno ha coinvolto gli studenti e le studentesse di Bottega XNL-Fare Cinema 2025 (Emanuele Anania, Raffaella Antinucci, Giulia Bellocchio, Greta Brie, Zeno Castaldi, Ludovica Clemente, Emils Fava, Camilla Francini, Chiara Invernizzi, Danilo Merafina, Andrea Negroni, Ernesto Raimondi, Rebecca Ruscelli, Francesco Russo, Federico Sardi, Chiara Toso, Lea Vidotto Labastie, Andrea Viggiano) e si è avvalso di un cast artistico e tecnico di rilievo (sceneggiatura e regia di Francesca Comencini, interpretato da Carlotta Gamba, Mariangela Granelli, Giuseppe Sartori e Christian Cervini, fotografia di Luca Bigazzi, montaggio Stefano Mariotti, musiche originali Fabio Massimo Capogrosso (edizioni musicali C.A.M.), aiuto regia Francesca Poli, costumi Daria Calvelli, scenografia Zoe Valentini, make-up & hair Grazia Canosa, suono Riccardo Milano, organizzatore generale Giacomo Armani, delegata di produzione Elena Bellocchio, produttore esecutivo Patrick Carrarin, delegati di produzione Rai Cinema Samanta Antonnicola, Federico Pedroni, prodotto da Simone Gattoni, produzione Kavac Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema, Fondazione Piacenza e Vigevano, XNL).

La trama de “Il ritorno”: Tonia, Dublino e il legame con le proprie radici

Al centro della storia, il ritorno di una ragazza (Tonia, interpretata da Carlotta Gamba) nel paese d’origine, dopo aver costruito a Dublino una vita lontana dalle proprie radici.

Il ritorno riapre legami, ricordi e ferite, mettendo la protagonista di fronte al passato familiare e alla possibilità di ricominciare.

Un racconto intimo in cui il rapporto con i luoghi, la memoria e gli affetti diventa occasione per interrogarsi sul significato dell’appartenenza e sulla possibilità di ritrovare sé stessi senza rinnegare le proprie origini.

Da Fare Cinema a Bobbio a Bottega XNL Piacenza: un percorso nato nel 1995

Nato nell’ambito dello storico percorso di alta formazione Fare Cinema, fondato da Marco Bellocchio a Bobbio nel 1995 e confluito dal 2022 nella progettualità di Bottega XNL, Il ritorno conferma il valore di un modello formativo fondato sull’esperienza diretta e sull’incontro tra generazioni di professionisti.

Un percorso in cui imparare il cinema significa soprattutto farlo, partecipando alla realizzazione di un’opera e condividendo sul campo competenze, idee e sensibilità.

Bottega XNL-Fare Cinema ad Alice nella Città per il secondo anno consecutivo

La presenza ad Alice nella Città, per il secondo anno consecutivo con un cortometraggio nato da Bottega XNL-Fare Cinema, rinnova il legame tra il progetto e uno dei contesti festivalieri dedicati al cinema e alle nuove generazioni.

Un’occasione per dare visibilità al lavoro dei giovani partecipanti e testimoniare come la formazione, quando si traduce in un’esperienza concreta di creazione, possa diventare uno spazio autentico di ricerca, confronto e crescita professionale.