Piacenza Expo fa centro con i giochi del passato, 3 mila visitatori in un giorno per la Mostra del giocattolo vintage

Un pubblico di ogni età quello che oggi, per tutta la giornata, ha affollato il Padiglione 2 e la Galleria di Piacenza Expo in occasione del “Sabato del collezionista“, l’edizione autunnale della Mostra-mercato del giocattolo vintage.

Oltre 3.000 visitatori in una sola giornata: tutto esaurito per la mostra-mercato

La manifestazione fieristica, proposta per la terza volta in edizione autonoma dopo sei anni in veste di evento collaterale a Pantheon, ha registrato ancora una volta il tutto esaurito con un saldo di oltre 3.000 visitatori, un dato che supera notevolmente la media giornaliera registrata nelle edizioni di gennaio e di maggio che prevedevano due giorni d’apertura e che si erano attestate su 4.000 visitatori complessivi.

Sergio Copelli: “Un format originale e di grande efficacia”

“Il Sabato del collezionista – commenta il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – si è confermato un format originale e di grande efficacia, sia per gli espositori che hanno la possibilità di ottimizzare i costi logistici e di permanenza, sia per i visitatori che hanno effettivamente dimostrato, nei numeri, un notevole apprezzamento per la scelta espositiva concentrata in una sola giornata. Con tre edizioni annuali, quindi, Piacenza Expo sta offrendo un aggiornato modello per questo tipo di mostra-mercato, che si sta collocando come punto di riferimento nel circuito degli eventi fieristici dedicati al collezionismo ludico”.

Giocattoli vintage e collezionismo: 170 espositori da tutta Europa

La mostra-mercato del giocattolo vintage, animata quest’anno da 170 espositori, ha proposto ai visitatori – arrivati non solo da varie regioni del nord Italia ma anche da Svizzera, Austria e Francia – una ricca collezione di bambole, trenini elettrici, soldatini, automobiline, modellismo statico, dinamico, aereo e navale, giocattoli di latta e in legno, mattoncini da costruzione, auto a pedali, figurine, vecchi vinili e manifesti cinematografici.

Oggetti ludici degli anni passati ma anche rarità e pezzi da collezione, per una mostra che nasce dal lavoro di una squadra collaudata di Piacenza Expo composta Anna Giulia Idi (Segreteria e accoglienza espositori) e Luigi Decio (logistica) con i preziosi suggerimenti di Antonello Caruso, anima della mostra-mercato ma anche collezionista ed espositore della prima ora negli eventi organizzati dalla società fieristica di Le Mose.