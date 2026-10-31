Rapina un’anziana strappandole gli orecchini dai lobi e ferendola, 29enne arrestato

Arrestato il presunto responsabile della rapina ai danni di un’anziana, aggredita in pieno giorno nella zona di viale Dante a Piacenza. Si tratta di un cittadino tunisino di 29 anni, raggiunto nel pomeriggio di ieri da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Piacenza su disposizione del G.I.P., su richiesta della Procura.

La rapina in pieno giorno: strappati orecchini d’oro da 2.500 euro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe seguito e pedinato la donna prima di aggredirla e strapparle gli orecchini d’oro, del valore di circa 2.500 euro. Il 29enne avrebbe agito con il volto coperto da un cappuccio, nel tentativo di non farsi riconoscere.

La violenza dell’azione ha provocato alla vittima alcune ferite ai lobi delle orecchie.

Le indagini della Squadra Mobile di Piacenza

Le successive indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di individuare il presunto autore della rapina. Determinante si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, insieme alla raccolta delle testimonianze.

Gli accertamenti hanno consentito agli investigatori di risalire al 29enne, nei cui confronti è stata quindi emessa la misura cautelare.

I precedenti e il trasferimento in carcere

A carico dell’uomo risultano numerosi precedenti e procedimenti per diversi reati, tra cui furto aggravato, furto in abitazione, rapina, estorsione, aggressione, lesioni personali, ricettazione, reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.

Al termine delle operazioni, gli agenti della Squadra Mobile lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Piacenza.

Si tratta del terzo arresto effettuato nel corso del mese per rapine ai danni di donne. Un’attività che, sottolinea la Polizia di Stato, conferma l’impegno delle forze dell’ordine e il lavoro investigativo della Squadra Mobile nel contrasto alla criminalità predatoria.