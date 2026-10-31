La “Voce del Velodromo” dopo Chievo – Fiorenzuola 2-1: “Fiorenzuola sconfitto ma consapevole di poter fare grandi partite” VIDEO

L’editoriale in formato VIDEO a cura di Nicola Giancaterino analizza la prestazione dei rossoneri al cospetto di una delle favorite del campionato

Sembra strano dirlo ma è un Fiorenzuola che nonostante la sconfitta per 2-1 con il Chievo esce più rafforzato e consapevole di poter fare delle grandi partite.

Sì perché è questo che ha fatto la formazione di mister Villa contro una delle squadre più forti di questo campionato che ha vinto solo ed esclusivamente perché come le grandi squadre riesce a massimizzare le occasioni che ha.

Partiamo dall’inizio Fiorenzuola che torna con il 3-5-2 e gioca un gran primo tempo, superiore al Chievo. Rossoneri che sfiorano il gol in due occasioni, entrambe su calcio d’angolo. Prima il salvataggio sulla linea su tiro di Agnelli e poi con il palo di Fontana: Chievo che poi, come accade quasi sempre alle grandi squadre, colpisce al primo tentativo grazie a De Cerchiò che scambia con Minessi e batte Libertazzi. Portiere del Fiorenzuola protagonista in negativo nel secondo tempo quando allora di gioco atterra De Cerchio in area: rigore di Paloschi e 2-0 padroni di casa. Sembra finita e invece Chievo che rimane in 10 uomini per lesplulsione di Jassey e Fiorenzuola bravo a crederci e a continuare a giocare: la vigna trova il gol a 10 dalla fine e Fiorenzuola che chiude in attacco ma non riesce nell’impresa di strappare un punto al Chievo.

Prestazione però maiuscola dei rossoneri che devono ripartire da questo per le prossime partite.

La battuta finale è collegata a quella della scorsa volta: avevo detto che era una sfortuna incontrare il Chievo dopo aver trovato il primo successo, e invece dico che aver fatto questa prestazione è un grande passo avanti per il Fiorenzuola che , se dovesse giocare sempre con questo atteggiamento, raccoglierà molto di più di quanto fatto fino ad ora.