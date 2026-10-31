Rugby – Lyons in campo al Beltrametti per la sfida con Biella di Coppa Italia

Nel weekend di Halloween torna la Coppa Italia al Beltrametti, con l’attesa sfida tra Sitav Rugby Lyons e Biella Rugby Club. Nella passata stagione le due formazioni hanno dato spettacolo nei loro confronti, con tre sfide spettacolari e sempre combattute: quest’anno la rivalità riparte dalla Coppa Nazionale, in cui entrambe le compagini cercano la prima vittoria stagionale.

Domenica alle 14.00 i Leoni scenderanno in campo con l’obiettivo di tornare alla vittoria, in modo di dar seguito alle buone prestazioni dell’ultimo periodo. Nonostante la pesante sconfitta sul campo del Valorugby di settimana scorsa, in cui i Campioni d’Italia hanno fatto valere la propria superiorità, i bianconeri hanno avuto dei momenti di brillantezza che hanno permesso loro di segnare tre mete e sfiorare un punto di bonus. Per sbloccarsi anche in Coppa i Leoni confermano molti uomini chiave, pur dovendo rinunciare a Capitan Moretto, uscito acciaccato dalla gara del “Mirabello” di sabato scorso. Tornano così tra i titolari Matias Camero, Nicholas Moore e Corrado Colombo a guidare la linea dei trequarti, mentre in prima linea si schiereranno dal primo minuti Moretti, Scatigna e Montesissa. Una formazione d’assalto per i Leoni, alla ricerca di un’affermazione che darebbe morale, punti e un messaggio a una diretta concorrente in campionato.

Appuntamento per domenica 1 novembre al “Beltrametti” alle ore 14.00 per la gara valida per la quarta giornata di Coppa Italia.

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Nakov, Moore, Coluzzi, Solari; Camero, Colombo; Perazzoli, Bance, Lacenere; Cisse, Broccio; Moretti, Scatigna, Montesissa

a disp: Bolzoni, Bona, Salerno, Bottacci, Barbieri, Via A, Russo, Via G

Non disponibili per infortunio: Rodina, Franzoso, Fornasari, Moretto, Lanzani, Basso