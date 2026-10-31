Serie B Interregionale – Bakery Piacenza cerca il riscatto con Castelnovo: al PalaBakery la sesta di campionato – AUDIO

Lo stesso andamento in classifica (sebbene i reggiani abbiano una partita in meno), tre avversarie in comune già affrontate in questo primo scampolo di campionato: la prima domenica di novembre al PalaBakery propone una sfida che per i biancorossi avrà un peso specifico sicuramente non trascurabile.

Per la Bakery Piacenza infatti l’ultima trasferta con la Taurus Jesi ha portato in dote una sconfitta piuttosto netta con la seconda fase di gara in pieno controllo della formazione marchigiana che ha davvero concesso poco margine ai biancorossi: uno stop che ha interrotto la prima serie positiva con due vittorie consecutive per i ragazzi di coach Salvemini.

Al PalaBakery arriva un LG Competition Castelnovo, neopromossa in categoria, che vuole dire la sua: Daniele Buo e Elias Longagnani sono certo due clienti piuttosto difficili in una squadra, quella reggiana, che insegue il primo successo in trasferta.

Palla a due alle diciotto al PalaBakery di Piacenza.