Serie B – L’Assigeco si prepara a un’altra battaglia casalinga: domenica la sfida con Orzinuovi – AUDIO

L’entusiasmo dopo la vittoria nel derby contro Fiorenzuola è purtroppo durato poco in casa UCC Assigeco Piacenza. Nell’arco di due giorni, infatti, i Lupi hanno perso per infortunio Lorenzo Vanin, che sarà costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro, e Massimiliano Ferraro per via di un appendicite acuta. Due assenze pesanti che d’altro canto potrebbero dare ulteriori motivazioni alla squadra in vista della prossima sfida, in programma domenica 1° novembre alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenza contro Orzinuovi.

Il focus su Orzinuovi

Dopo la sconfitta all’esordio contro Ferrara, Orzinuovi si presenta al PalaBanca in grande forma, con una striscia aperta di quattro successi che la proietta nelle zone altissime della classifica in questo avvio di stagione. Il roster orceano presenta diverse conferme e alcune novità, a partire dalla panchina, con l’arrivo di coach Giovanni Bassi dopo diversi anni in Serie A2 tra Chiusi e Roseto. Il quintetto bresciano può contare su un elevato tasso di fisicità e vede la presenza nel backcourt di Fabrizio Piccone, play/guardia dalle grandi doti realizzative, e del veterano Alberto Cacace.

Negli spot di ala troviamo l’ex Pistoia Nicolò Dellosto e il classe 2005 Davide Zilli, che nell’ultima gara ha eguagliato il proprio career-high con 17 punti a bersaglio. Sotto canestro, invece, Tommaso Oxilia è pronto a mostrare tutte le sue qualità che gli hanno permesso in questi anni di affermarsi tra i lunghi più dominanti del campionato. Dalla panchina portano energia ed esperienza il playmaker Tommaso Minoli e il riminese Francesco Bedetti, insieme al tiratore Niccolò Venturoli e al pivot scuola Bramante Pesaro Alberto Stefani.

Due gli ex di serata: Tommaso Oxilia ha vestito la maglia Assigeco nella stagione 2017/2018, mentre il vice allenatore biancorossoblu Luca Ogliari ha vissuto un’esperienza nel settore giovanile di Orzinuovi. In dubbio la presenza del playmaker croato Roko Rogic, che ha saltato le ultime tre gare per un problema fisico.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.