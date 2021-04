Buon test per l’Assigeco Piacenza nello scrimmage con Biella

L’Assigeco Piacenza torna in campo dopo 20 giorni dall’ultima gara disputata a Mantova e ritrova il ritmo partita nello scrimmage del Campus contro la Edinol Biella. I ragazzi di coach Salieri, privi di Formenti, a riposo precauzionale, hanno oliato i meccanismi in vista della seconda fase, recuperando anche gli acciaccati McDuffie e Cesana.

La cronaca

McDuffie parte fortissimo e segna 5 punti consecutivi (7-5), ma Carroll e Hawkins sono carichissimi e ribaltano il parziale con il 10-7 del 3’. Ritmo altissimo nel primo quarto, con gli ospiti che volano anche sul +7 (13-20), prima della schiacciata di Guariglia che poi smazza anche l’assist per Massone che fa indispettire coach Squarcina. Laganà segna due triple e Biella torna a +8 proprio negli ultimi scampoli del primo periodo. Dopo l’azzeramento del punteggio al 10’, gli ospiti ripartono di slancio e la tripla in transizione di Bertetti fa arrabbiare coach Salieri che chiama timeout dopo 3’30”. L’Assigeco rientra con un’altra faccia e Sabatini firma la tripla che chiude un parziale di 10-0 che riporta i biancorossoblu avanti nel parziale 12-8.

Sono i due liberi di Cesana a chiudere il parziale sul 22-17 in favore dei biancorossoblu. Un parziale di 7-0 per i biancorossoblu apre il terzo quarto, con Carroll che tiene a galla gli ospiti. McDuffie converte due liberi e Carberry lo imita portando Piacenza sul 16-9 a metà terzo periodo. Gli ospiti non si perdono però d’animo e impattano a quota 21 con due liberi di Bertetti all’8’, prima di rimettere il naso avanti con la tripla di Barbante (24-23). Il periodo si decide all’ultimo possesso con il tiro dalla media di Guariglia che fissa il 28-26.

E’ il canestro di Gajic da tre punti ad avviare il quarto periodo, mentre dopo diversi minuti senza canestri è Guariglia a convertire due liberi per il 5-0 del 4’. L’Assigeco va anche sul 9-0, ma gli ospiti rientrano a cavallo degli ultimi 2’. Nel finale le triple di Bertetti ribaltano il parziale e nel computo totale è Biella a prevalere per 89-87.

Le parole di Salieri

“La partita ci è sicuramente servita per riprendere contatto con l’agonismo di una gara e sono contento per l’atteggiamento propositivo che ho visto in tutti i ragazzi. Un test che ci è servito anche per monitorare la nostra condizione fisica e soprattutto per reinserire McDuffie e Cesana che dovevano assorbire alcuni problemi fisici ancora dall’ultima partita di campionato contro Mantova. Ora dobbiamo cercare di intensificare ancora il lavoro per farci trovare pronti all’avvio della seconda fase”.

ASSIGECO PIACENZA-EDINOL BIELLA 87-89

(18-26, 22-17, 28-26, 19-20)

PIACENZA: Voltolini, Poggi 4, Molinaro 6, Sabatini 11, Carberry 11, McDuffie 10, Gajic 10, Massone 11, Guariglia 13, Cesana 11, Jelic. All. Salieri

BIELLA: Berdini 17, Bertetti 7, Laganà 15, Barbante 9, Miaschi ne, Vincini, Carroll 16, Pollone 8, Hawkins 8, D’Almeyda 9. All. Squarcina

Arbitri: Begnis di Crema e Marchini di Soresina

Tiri Liberi: Assigeco 14/19, Edinol 7/8