Incidente in viale Sant’Ambrogio, a Piacenza, dove un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla bicicletta. Ancora da chiarire le circostanze dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il 70enne stava percorrendo viale Sant’Ambrogio in sella alla propria bicicletta quando è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio. Resta infatti da accertare se il ciclista sia caduto autonomamente o se a provocare la caduta sia stato il contatto con un furgone.