Arriva oggi il parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla procedura di affidamento della gestione della piscina Raffalda, sulla quale nelle scorse settimane era stato dato ampio risalto al ricorso presentato dal soggetto escluso dalla gara. Le conclusioni dell’ANAC, chiamata a pronunciarsi proprio su iniziativa del soggetto escluso, sono chiare: “L’operato dell’Ente Concedente è conforme alla disciplina di settore”. Lo scrive l’amministrazione comunale in una nota.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Autorità, dopo aver esaminato la documentazione di gara e le memorie presentate dal Comune di Piacenza, ha riconosciuto la correttezza dell’interpretazione degli atti da parte degli uffici comunali, ritenendo non censurabile l’esclusione dalla procedura di APS Move Your Mind ASD.

Nel merito, la questione riguarda l’inserimento dell’indicazione del ribasso economico all’interno dell’offerta tecnica, anziché nell’apposita busta contenente l’offerta economica. La procedura di gara prevedeva l’attribuzione di un massimo di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 punti all’offerta economica.

La separazione tra le due offerte risponde all’esigenza di garantire l’imparzialità della valutazione della componente qualitativa, evitando che questa possa essere condizionata dalla conoscenza anticipata degli elementi economici. Proprio l’inserimento del ribasso nell’offerta tecnica ha determinato l’esclusione del concorrente, decisione che l’ANAC ha riconosciuto conforme alla disciplina di settore.

«È una notizia importante – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – soprattutto per gli uffici comunali, il cui operato è stato oggetto di contestazione. Il pronunciamento di un’autorità terza e autorevole come l’ANAC conferma la correttezza del lavoro svolto. Credo sia importante sottolinearlo, anche perché dietro ogni procedura amministrativa ci sono persone che quotidianamente lavorano con competenza, professionalità e senso di responsabilità, nel rispetto delle norme e nell’interesse della collettività. A loro va il mio ringraziamento».