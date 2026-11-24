Grave incidente domestico nei pressi di Vernasca, dove un uomo di 90 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta nel giardino della propria abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il 90enne sarebbe salito su un muretto quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio.

Nella caduta l’anziano ha battuto la testa, riportando lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Parma.

Le condizioni del 90enne sono gravi.