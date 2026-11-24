Quale futuro attende l’Europa in un mondo caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, nuovi equilibri economici e una sempre più accentuata competizione tra le grandi potenze?

È questa la domanda al centro del seminario che si terrà giovedì 26 novembre 2026, dalle ore 12.00 alle 13.30, presso l’Aula E dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, in occasione della presentazione del libro di Paolo Gentiloni Diventare una potenza. Istruzioni per una rivoluzione europea (Rizzoli, 2026).

Paolo Gentiloni dialoga con Francesco Timpano: i protagonisti dell’incontro

L’incontro, promosso dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza nell’ambito degli insegnamenti di Politica economica avanzata ed Economia e politica della sostenibilità, sarà introdotto dal preside della Facoltà, Marco Allena.

Paolo Gentiloni, docente di Economia e istituzioni dell’Unione Europea all’Università Cattolica, presidente del Global Advisory Council della Banca europea per gli investimenti, già presidente del Consiglio, ministro degli Affari Esteri e commissario europeo per l’Economia, dialogherà con Francesco Timpano, professore di Politica economica dell’Università Cattolica e direttore del Centro Studi “Mario Arcelli”. Modererà l’incontro il giornalista Thomas Trenchi.

“Diventare una potenza”: autonomia strategica, difesa comune e futuro dell’Unione Europea

Nel suo saggio Gentiloni riflette sul destino di un’Europa che ha saputo costruire un modello avanzato di diritti, libertà e protezione sociale, ma che oggi rischia di perdere rilevanza sulla scena internazionale. La necessità di rafforzare l’autonomia strategica, costruire una difesa comune, dotarsi di strumenti economici e finanziari condivisi e superare i blocchi decisionali delle istituzioni europee rappresenta il cuore della proposta dell’autore.

Dal Rapporto Draghi alla competitività europea, le riflessioni del professor Timpano

“Nel corso delle lezioni di Politica economica e del nostro laboratorio didattico Next Generation EU abbiamo dedicato ampio spazio al Rapporto Draghi e alle condizioni necessarie per rilanciare la competitività dell’economia europea” sottolinea il professor Francesco Timpano. “Il libro di Gentiloni ci consente di collocare queste riflessioni in una prospettiva politica più ampia. L’Europa è oggi di fronte a una scelta esistenziale: continuare a gestire le proprie fragilità attraverso risposte prevalentemente nazionali oppure trovare la forza politica per cambiare e diventare una vera potenza economica e politica, capace di preservare il proprio modello sociale e di contribuire a orientare gli equilibri globali. È una scelta che riguarda soprattutto il futuro delle giovani generazioni, ed è per questo che riteniamo particolarmente importante discuterne con i nostri studenti”.

La collaborazione con l’Associazione studentesca ASTRA Piacenza Cremona

L’incontro è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione studentesca ASTRA Piacenza Cremona.