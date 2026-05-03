Furto e resistenza, cittadino bosniaco scarcerato dopo oltre quattro anni e subito rimpatriato

Continua l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza che, nella giornata del 30 aprile 2026, ha trattato la posizione amministrativa e penale di cittadino bosniaco scarcerato dopo aver scontato la pena detentiva di anni 4 e mesi 4 in seguito a condanna per i reati di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, sprovvisto di documenti, riusciva ad essere rimpatriato grazie ad un’intensa attività del personale dell’Ufficio immigrazione che per la prima volta in Italia ha prodotto un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.





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