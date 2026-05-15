Fiorenzuola-Pontenurese: il derby che vale la finale playoff

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Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta la Pontenurese nel derby valevole per la finale playoff regionale per il girone A di Eccellenza.

Il Fiorenzuola con la pressione di vincere

I ragazzi di mister Araldi arrivano a questa partita dopo il pareggio per 0-0 contro Terre di Castelli: la seconda posizione in campionato guadagnata dal Fiorenzuola ha permesso ai rossoneri di sfruttare il doppio risultato al termine dei 120′, in una gara molto complicata anche per il rosso rimediato da Varoli nel secondo tempo. Nonostante le difficoltà, il Fiorenzuola ha conquistato la finale e, per vincerla e passare ai turni nazionali, dovrà fare suo anche l’ennesimo e ultimo derby stagionale.

La Pontenurese non vuole smettere di sognare

Gli ospiti di mister Rizzelli hanno compiuto qualcosa di straordinario quest’anno: da neopromossi sono riusciti a staccare il pass per i playoff e, in semifinale, hanno eliminato la più attrezzata Vianese grazie alla doppietta di Roberi Vota.

Ora la Pontenurese vuole stupire ancora e superare anche l’ostacolo Fiorenzuola, in una partita che è vero che li vedrebbe normalmente sfavoriti ma che, essendo una finale, non potrà mai essere scontata.

In campionato gli scontri sono finiti sempre per 2-0 a favore del Fiorenzuola, ma questo ultimo derby stagionale sarà sicuramente una sfida difficile e piena di incertezza.

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