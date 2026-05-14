Volley – La Merisana VAP tra le migliori nove squadre under 18 d’Italia alle finali nazionali di Cremona-Offanengo

Si conclude alle porte della qualificazione della poule scudetto l’avventura delle under 18 in maglia Merisana VAP impegnate nella fase finale nazionale di Cremona-Offanengo: un risultato che proietta la squadra della Academy nella top nine delle migliori formazioni nazionali, ad un solo passo dalle migliori otto d’Italia.

Due vittorie nel girone di qualificazione a riscattare lo stop iniziale con Chions proiettano la Volley Academy Piacenza ai quarti di finale in un incrocio con le marchigiane del Lab Ancona Team Volley: la squadra di Fanni interpreta nel migliore dei modi la gara conquistando un meritato accesso alla semifinale, l’ultimo passo prima dell’accesso garantito alla poule scudetto. La sfida con le venete dell’US Torri è sentita e combattuta: la VAP pareggia il conto set e si ritrova a duellare con le avversarie che hanno la meglio soltanto nel quarto parziale decretando così l’eliminazione della Academy che può comunque festeggiare un risultato che la porta tra le migliori nove squadre sulle quasi quattromila società attive nel paese.

A tracciare un bilancio è coach Michele Fanni

«Il bilancio è positivo perché siamo migliorati molto come squadra. Dal gruppo che eravamo ad inizio stagione siamo diventati molto più squadra. Un risultato importante e positivo, con un po’ di amarezza perché siamo arrivati vicini ad entrare nelle prime otto ma non ce l’abbiamo fatta: questo deve essere uno sprono per continuare a lavorare al meglio e migliorarci. Siamo squadra che gioca insieme da quest’anno rispetto ad altre che hanno avuto percorso di crescita più continuo: siamo sulla buona strada ma non è punto di arrivo, quanto di partenza».

La soddisfazione emerge anche dalle parole del direttore sportivo, Mario Barigione, che mette già nel mirino i prossimi, importanti, appuntamenti stagionali. «Essere tra i primi nove d’Italia è un gran risultato: la squadra di Michele (Fanni, NdR) è una squadra di progetto costruita quasi completamente ex novo. Da un punto di vista tecnico e di staff siamo quindi molto contenti: possiamo ancora giocarci la salvezza in B2 e i presupposti ci sono tutti. Globalmente ci possiamo ritenere molto soddisfatti, attendendo ora le finali under 16 e 14».

MERISANA VAP: Di Luzio, Borri, Isitor, Di Paolo, Fenzio, Uwadiae, Sandonà, Sposimo, Momo, Russo, Glavina, Mosetti, Carlà (L), Ferri (L). All. Fanni-Bergamaschi

FASE DI QUALIFICAZIONE – GIRONE D

MERISANA VAP-CHIONS FIUME VOLLEY 0-3 (15-25; 21-25; 19-25)

NORMAC WONDER-MERISANA VAP 0-3 (15-25; 14-25; 11-25)

MERISANA VAP-BIMONT PALL. GIOVANILE ROSSA 3-0 (25-13; 25-15; 25-18)

QUALIFICAZIONE – QUARTI DI FINALE

LAB ANCONA TEAM VOLLEY-MERISANA VAP 0-3 (19-25; 7-25; 24-26)

QUALIFICAZIONE – SEMIFINALE

US TORRI-MERISANA VAP 3-1 (25-20; 23-25; 25-18; 25-18)

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