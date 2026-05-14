Serie B – Rinnovamento societario per l’Assigeco: cariche importanti per Lottici e Sali

Assigeco Piacenza comunica che, nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi venerdì 8 maggio, è stato avviato un importante percorso di rinnovamento societario per voltare pagina rispetto alle ultime due stagioni, particolarmente complesse dal punto di vista sportivo. Con l’obiettivo di rafforzare la propria struttura, il club ha deciso di intraprendere un processo di ristrutturazione interna attraverso l’inserimento di nuove figure chiave chiamate a contribuire, con competenza ed esperienza, alla crescita e allo sviluppo del progetto biancorossoblu.

La società è lieta di annunciare la nomina di due nuovi Vicepresidenti

Simone Lottici assume l’incarico di Vicepresidente con delega all’area tecnico-sportiva, con competenze trasversali che riguarderanno l’intero progetto cestistico, dalla prima squadra al settore giovanile.

Sonia Sali assume l’incarico di Vicepresidente con delega all’organizzazione e alla gestione del Campus di Codogno, con particolare attenzione agli aspetti strutturali, logistici e al coordinamento delle attività legate alla vita del quartier generale del club.

Le nuove nomine rappresentano un primo concreto passo nel percorso di rilancio societario, orientato a consolidare le basi organizzative per guardare al futuro con maggiore solidità. Nelle prossime settimane verranno comunicate ulteriori novità relative all’ampliamento dell’organigramma societario.

Franco Curioni, Presidente

“Dopo due anni di sofferenza, prima di iniziare a parlare di basket abbiamo voluto dare una nuova struttura alla società. Un percorso che parte da Simone e Sonia, ma che porterà con sé anche altre novità che comunicheremo nelle prossime settimane. Sono due persone da diversi anni a me care e auguro loro un buon lavoro. Questa scelta è stata fatta per sostenere la crescita organizzativa del Campus e per arricchire, grazie alla loro esperienza, anche l’aspetto sportivo della società. L’obiettivo è fare un salto di qualità ed evitare di commettere gli errori del passato”.

Simone Lottici, Vicepresidente

“Dopo un’annata così, in cui porto ancora dentro l’amarezza per non aver raggiunto l’obiettivo prefissato, ricevere un attestato di stima di questo genere dalla società mi ha fatto davvero piacere. In un primo momento ero tentato di lasciare tutto, poi il Presidente Curioni è riuscito a coinvolgermi nuovamente e ho trovato le motivazioni giuste per accettare la proposta. Con grande umiltà cercherò di mettere la mia esperienza al servizio del club, sia dal punto di vista tecnico sia in merito all’aspetto organizzativo”.

Sonia Sali, Vicepresidente

“Nasco come tifosa Assigeco e, da volontaria, ho sempre collaborato nella gestione del Campus dal punto di vista organizzativo. L’amicizia con il Presidente Curioni e con tutta la sua famiglia mi ha spinto ad accettare con onore e senza alcuna riserva questa proposta, con l’obiettivo di mettere a disposizione la mia esperienza per apportare miglioramenti e collaborare con tutte le persone coinvolte all’interno del club. Non da ultimo, desidero accompagnare tutti i ragazzi che vivono in foresteria, e che quindi respirano quotidianamente l’aria del Campus, nel loro percorso di crescita”.

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